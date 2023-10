Sabrina Ferilli hot sul Duo Forza a Tu sì que vales: “Nudi, ho visto tutto!”/ “Io professoressa del pendolo”

Il Duo Forza si spoglia a Tu sì que vales 2023: partono gli apprezzamenti di Sabrina Ferilli

Sul palco di Tu sì que vales 2023, nel corso della puntata del 7 ottobre, arriva Duo Forza, due atleti che tra un volteggio e una presa si spogliano completamente nudi. Coprono le parti più intime attraverso un secchio e un panno, oggetti che finiscono per scambiarsi, fino a rimanere senza. La visione del numero da parte della giuria dei quattro avviene frontale, e dunque abbastanza ‘casta’. Diversa è invece la situazione per chi assiste al numero di lato, come Sabrina Ferilli.

“Ho visto tutto!”, ammette sottovoce Ferilli durante lo spogliarello del Duo. Una volta finita l’esibizione, l’attrice chiarisce ulteriormente com’è stata la sua visuale: “Devo dire che noi qui di lato abbiamo avuto proprio un altro spettacolo, anche più interessante eh! Stavolta il torcicollo valeva la pena davvero!”

Sabrina Ferilli hot: “Ad una certa età diventiamo tutte professoresse del pendolo!”

Luciana Littizzetto non si lascia sfuggire l’occasione di stuzzicarli: “Ma perché ti intendi del pendolo?” “Eh ma dopo una certa età tutte diventiamo professoresse del pendolo!” ammette Sabrina, mimandolo anche. Così conclude: “Poi c’è chi lo legge meglio, chi peggio, ma tutte professoresse del pendolo. L’età qualcosa ci deve regalare, altrimenti leva solo!”

