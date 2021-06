Sabrina Ferilli/ Il “terremoto” Andrea Perone e l’arrivo di Flavio Cattaneo

Sabrina Ferilli oggi sarà una delle protagoniste di Verissimo Le Storie. La sua intervista sarà riproposta insieme a quelle di altri artisti passati dal salotto di Silvia Toffanin in questa edizione e, in particolare, all’attrice toccherà raccontare del suo rapporto con Maria de Filippi ma anche del suo lavoro e della sua vita privata, attualmente serena e stabile con Flavio Cattaneo, l’uomo che ha sposato in gran segreto a Parigi ormai dieci anni fa. Proprio lui le ha regalato quello di cui aveva bisogno dopo il terremoto Andrea Perone e il matrimonio lampo durato meno di tre anni e finito a causa di una serie di presunti tradimenti. Adesso Sabrina Ferilli è serena e stabile sia nella vita privata al fianco dell’imprenditore e sia nel lavoro visto che si dedica solo a progetti importanti che le regalano successi e gloria anche sulle reti Mediaset e spesso in tandem con al coppia formata da Simona Izzo e il marito Ricky Tognazzi.

Flavio Cattaneo, marito Sabrina Ferilli/ "Niente figli per noi, nemmeno l'adozione.."

Sabrina Ferilli si commuove parlando dei suoi “ruoli sociali” in tv

In particolare, Sabrina Ferilli si commuoverà parlando proprio di quello che ormai è diventato un impegno sociale. La sua carriera ultimamente si basa proprio su ruoli impegnati e spesso legati alla realtà dai bambini strappati ai genitori a quelli che hanno combattuto con mali incurabili e non solo. Il “cuore” di Sabrina Ferilli si scioglie a quel punto e lei stessa ammette di aver sofferto e di essere molto sensibile ad alcuni temi. Infine, rivela il dietro le quinte della sua amicizia con Maria de Filippi e a quel punto spunta il sorriso. Cos’altro racconterà oggi pomeriggio a Verissimo?

LEGGI ANCHE:

Sabrina Ferilli, amicizia con Maria de Filippi/ "Amiche? Lei è un demonio!"Sabrina Ferilli/ "Ascoltando il giudizio altrui si finisce per perdere se stessi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA