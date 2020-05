Sabrina Ferilli, l’imitazione di Virginia Raffaele/ Video, vestiti eccentrici e…

Pubblicità

L’imitazione di Sabrina Ferilli non può mancare negli one woman show firmati Virginia Raffaele. La comica ha imitato spesso la nota attrice verace, con la sua parlata romana e i vestiti eccentrici. Lo sketch verrà raccolto nel meglio di Facciamo che io ero… un’altra volta, in onda nella prima serata di Rai 2 di oggi, lunedì 25 maggio 2020. Con il sostegno dell’ospite Fabio De Luigi, la finta Ferilli sgancia subito una perla: “Ma come ca**o ti sei vestito. Qui circo, circo… non so non ce l’hai una frusta, uno stivale…”, dice subito. Di fronte alle obiezioni del collega, la finta Sabrina continua ancora: “Mi sembri Terence Hill in un film porno, non c’entri… sei strano”. I complimenti invece non mancano quando si parla dell’attrice, imitata alla perfezione, persino per quanto riguarda il sorriso e le movenze. “Sto attenta alla linea. Sai come si dice… una donna meglio a letto che al chilo”, dice.

Sabrina Ferilli, l’imitazione di Virginia Raffaele: lo scontro con l’orchestra

L’imitazione di Sabrina Ferilli firmata Virginia Raffaele non può che comprendere anche un piccolo scontro con l’orchestra presente. “Sembra quella del Titanic”, dice la finta attrice. Poi parla di sè stessa e ne approfitta per lanciare una frecciatina a Monica Bellucci: “Io sono un’artista complessa, non è che sono come la Bellucci, che dice bonsoir e manda la fattura“. I complimenti sono ricambiati: ai suoi occhi, Fabio De Luigi buca lo schermo perchè ha la faccia da ragazzino, nonostante il ‘cinquantello’ che si porta sulle spalle. “La tenerezza e subito dopo… duro“, continua, “perchè sei omo… fai la faccia da omo. Più omo. Pari n’omo davvero”. Su invito della finta Ferilli, De Luigi viene invitato a mettere in scena un bacio cinematografico, anche se l’attrice è così attratta dall’ospite che chiede subito il conto per baciarlo.

