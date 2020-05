Sabrina Ferilli/ L’importanza del rapporto con Maria De Filippi

Pubblicità

Sabrina Ferilli, da tanti anni attrice, ha iniziato la sua carriera con il film Caramelle da uno sconosciuto nel 1986. Diversi anni dopo e dopo aver recitato in alcuni film, nel 1994 vince il suo primo premio, ovvero il Nastro d’argento con il film La bella vita, diretto da Paolo Virzì: da quel momento la sua carriera non si è più fermata. Romana doc, in tempo di Coronavirus nessuno meglio di lei poteva prender parte all’insolito Natale di Roma, tenutosi naturalmente da casa, il 21 aprile 2020. Sabrina Ferilli vi ha partecipato in diretta su un canale on line, commentando diverse scene tratte dai più bei film italiani.

Sabrina Ferilli, Maria De Filippi e…

Attualmente vediamo Sabrina Ferilli in tv nella trasmissione Tu si que vales, in qualità di giudice popolare. La sua presenza è stata fortemente voluta da Maria De Filippi, sua grande amica ormai da 15 anni. In una recente intervista si parla del suo rapporto con Maria, una bella amicizia nata nel programma C’è posta per te e continuata negli anni. Sabrina Ferilli è stata sposata per due anni con Andrea Perone; dal 2011 è la moglie di Flavio Cattaneo, uno dei più importanti manager italiani. La coppia si è conosciuta quando la Ferilli girava una fiction in Rai e Cattaneo lavorava come Direttore generale della Rai. I due non hanno figli insieme ma Cattaneo ne ha avuti due dalla sua prima moglie.



© RIPRODUZIONE RISERVATA