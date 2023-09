Sabrina Ferilli, lite con concorrente a Tu sì que vales per il Kamasutra/ Fischi e urla: cos’è accaduto

Tu sì que vales 2023, concorrente attacca Sabrina Ferilli: scoppia lo scontro

A Tu sì que vales 2023 si parla anche di Kamasutra. Ad aprire il discorso è stata una concorrente: si chiama Elisabetta, viene da Roma ed è arrivata per esporre le sue conoscenze sul piccante tema. Al sentirlo Maria De Filippi lascia immediatamente la sua poltrona per avvicinarsi a Sabrina Ferilli, rimanendo al suo fianco. In video va allora un’immagine con una serie di posizioni del Kamasutra e le reazioni sono immediate: c’è chi ride, chi rumoreggia, chi come Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli ironizza.

A questo punto la concorrente inizia a stizzirsi: “Lei mi ascolta, ma non attentamente. Lei ride e si fa gli affari suoi, non ha conoscenza approfondita“ fa notare. Luciana Littizzetto le chiede allora: “Ma lei cosa vuole da noi?“, domanda ripetuta poi anche da Sabrina Ferilli.

La concorrente cerca di spiegarsi: “Per parlarvi del kamasutra e per farvi capire perché è importante nell’intimità sessuale. La conoscenza e la consapevolezza. Ma perché me lo chiede con quel tono?” Sabrina allora replica: “Perché sono 10 minuti che stamo a parla’. Le posizioni ce le siamo imparate a memoria“. La battuta della giurata trova l’applauso del pubblico che fa infuriare la concorrente, che dunque risponde: “Ecco, questa è l’Italia… l’Italietta che lei rappresenta“. Una frase che lascia Sabrina basita e fa infuriare il pubblico che replica con urla e fischi. La concorrente lascia allora lo studio per poi tornare qualche istante dopo con l’invito di Maria De Filippi a tornare nelle prossime puntate.

