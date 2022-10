Sabrina Ferilli, lite con Salvo by night/ “Spari stron*ate, ‘a matto! Datti regolata”

Scintille a Tu si que vales per Salvo by night, un 46enne che si definisce musicista, direttore artistico e talent scout. È stato infatti protagonista di una lite con Sabrina Ferilli, che si è scatenata contro di lui come una furia. “Sono un talento nato, ho fatto un po’ di tutto. In Italia non funziona bene la musica, ma sono qui per un sogno che può realizzare Maria De Filippi: riportare un progetto televisivo dedicato ai talenti. Io scopro i talenti, lei sponsorizza, la dolcissima Belen accanto a me”, ha dichiarato lasciando senza parole la giuria per la sua presunzione.

Sabrina Ferilli piange per concorrente con tumore/ Belen Rodriguez: "Che lezione…"

Poi però gli hanno retto il gioco per provare a capire dove potesse arrivare. Il problema è che la mancanza di umiltà di Salvo by night ha fatto spazientire Sabrina Ferilli, con cui è scoppiata una lite dopo l’esibizione. Ha cominciato Rudy Zerbi: “Ci hai riempito di cialtronate, dicendo cose che non esistono. Spero che questi ragazzi che tu dici di seguire non ti abbiano mai dato un euro”.

Sabrina Ferilli con la sciarpa della Lazio/ "Suor Paola, questa è una scomunica..."

La sfuriata di Sabrina Ferilli al concorrente di Tu si que vales

“Cristian Imparato? L’ho visto su quel palco e gli ho detto che passerà un treno formidabile”, ha detto Salvo by night a Tu si que vales. Poi la lite con Sabrina Ferilli: “Quando hai cominciato la tua carriera eri seduta? Hai trovato l’agente…”. L’attrice si è infervorata: “Ho fatto tanto, ma non sparavo le stronzate che spari tu. Ao, ‘a matto, ho cominciato portando i cappuccini sui set agli attori. Tu stai qua, non ti conosce nessuno e parli come Gesù cristo. Datevi una regolata, che state a mannà il mondo sottosopra!”. Quando poi ha citato Belen Rodriguez, Sabrina Ferilli ha aggiunto: “Mo te ce manna pure lei”. Nonostante tutto, lui ha insistito chiedendo un programma. Anche in studio a Tu si que vales hanno protestato contro lui, tanto che una donna dal pubblico gli ha urlato di tornare a casa.

LEGGI ANCHE:

Fabio Albanesi lite con Sabrina Ferilli "Vergogna!"/ Cos'è successo a Tu si que vales

© RIPRODUZIONE RISERVATA