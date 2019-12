Sabrina Ferilli/ “Loculo? L’ho preso anche per il mio primo marito, poi…”

Anche per la finalissima, la presenza di Sabrina Ferilli a Tu si que vales 2019 sarà una divertente certezza. Già la scorsa settimana, la celebre attrice romana ha fatto scompisciare il pubblico con delle rivelazioni sulla sua famiglia, tra “fornetto” e affini. “Ho comprato un loculo, anzi due”, svela nel corso del penultimo appuntamento andato in onda su Canale 5. Terminata l’esibizione della Piccola Orchestra di Fiano Romano dove ha avuto il piacere di cantare insieme al cugino (“è figlio di mio zio Aldo che aveva un ferramenta dove andavo a lavorare d’estate. Mi ha insegnato tutto sui chiodi 10, 12, in pratica sono un manovale” ha rivelato la romana) e al maestro del paese (“oh mamma, te so’ venuti tutti i capelli bianchi!”). Maria De Filippi ha incalzato l’amica a raccontare un particolare della sua vita e la Ferilli non se lo è fatto dire due volte.

Sabrina Ferilli pronta per la finale di Tu si que vales 2019

“Non è come sono fatta io, è come sono le nostre origini a Fiano Romano. Ci hanno responsabilizzato fin da giovani che la vita è una e quindi a 20 anni su consiglio dei miei mi sono comprata un fornetto. Sì, la mia prima spesa è stata un loculo. Noi siamo persone previdenti!”, ha raccontato Sabrina Ferilli durante Tu si que vales. La De Filippi, che già sapeva tutto, ha insistito incitandola a raccontare il resto: “Non è finita qui però”. E Sabrina: “Eh…l’ho preso anche per il mio primo marito, poi mi sono separata e mi è rimasto vuoto. Ho due loculi! Purtroppo se non trovo qualcuno che viene con me passerò il resto della vita con un estraneo! O dico a mia sorella di lasciare il marito e venire con me o a mia madre di lasciare mio padre oppure starò con un estraneo”. Quello che si dice: “portarsi avanti”. Proprio la Queen, intervistata da FQMagazine, ha svelato di averci impiegato molto per convincere la Ferilli ad accettare questo ruolo: “Ci ho messo quattro anni, ho dovuto faticare tantissimo. Il mio rapporto con Sabrina è nato a C’è poste per te dove era venuta ospite per incontrare il suo primo amore, siamo diventate amiche ed ero sicura potesse far bene. È una donna intelligente, passionale, estremamente spiritosa, una donna preparata che non smette di stupirsi”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA