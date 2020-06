Sabrina Ferilli miagola e sculetta ad Amici Speciali/ La “vendetta” della De Filippi

Pubblicità

Maria De Filippi lo aveva promesso ed ecco che durante la finale di Amici Speciali arriva la “vendetta” nei confronti di Sabrina Ferilli. Si gioca a un classico, Obbligo o Verità, ma stavolta anche Maria si mette in gioco. È però Maria a dare il via al gioco con una domanda molto piccante per la Ferilli: “Hai mai finto di essere malata per evitare di fare l’amore?” L’attrice decide di rispondere e ammette “Si, ho finto qualche volta per non fare l’amore!” Viene interrogato anche Beppe Vessicchio in merito alla risposta della Ferilli, cosa che scatena le risate dei presenti. Ma la prova dell’attrice non si ferma qui: Maria De Filippi ha in serbo altre prove per l’amica.

Pubblicità

Sabrina Ferilli alla prova: Maria De Filippi si vendica con “Obbligo o verità”

Se la prima volta ha scelto “verità”, la seconda volta Sabrina Ferilli rifiuta di dire quale dei suoi colleghi in studio è vestito peggio e sceglie Obbligo. Maria De Filippi le chiede allora di miagolare: “Miagola in maniera convincente per 10 secondi”. La conduttrice è divertitissima mentre l’amica si cimenta nei versi tipici del gatto e poi della “gatta innamorata”. Finita qui? No. La conduttrice cala l’ultimo asso e chiede alla Ferilli di “sculettare”: Sabrina non si tira indietro e anzi dà prova di essere molto abile anche in questo tipo di balletto. L’attrice è insomma promossa a pieni voti anche questa volta, anche se non vince la fatidica “coppa”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA