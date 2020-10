Sabrina Ferilli: “Non ho figli perché non ho voluto”/ “Dobbiamo essere felici di…”

Sabrina Ferilli è una protagonista assoluta di Tu sì que vales 2020. La presidentessa della giuria popolare di Tu sì que vales 2020, con la sua simpatia, la sua ironia e la sua schiettezza, ogni settimana, conquista sempre di più il pubblico di canale 5. Genuina e bellissima, l’attrice ha un legame particolare con Maria De Filippi. Amiche vere nella vita, anche nelle varie puntate di Tu sì que vales riescono a dare vita a simpatici siparietti. Oltre ad avere una carriera meravigliosa che le ha regalato successi e riconoscimenti, la Ferilli ha anche una vita privata serena. Sposata con Flavio Cattaneo, l’attrice non ha avuto figli e, a tal proposito, il settimanale Tv Mia riporta alcune dichiarazioni della Ferilli. L’attrice racconta di aver provato ad adottare un bambino, ma di non essersi mai accanita nel realizzare il desiderio di maternità.

SABRINA FERILLI SENZA FIGLI: “BISOGNA ESSERE FELICI DI QUELLO CHE SI HA”

Sabrina Ferilli è una donna serena e felice della propria vita anche se non ha avuto figli. “Non ho figli perché non ho voluto. Ho tentato di adottarne uno, ma non è andata. Non ne ho fatto una malattia”, sono le parole dell’attrice riportate dal settimanale Tv Mia. Pur non essendo diventata mamma, l’attrice non ha mai cercato di averne a tutti i costi ed esorta tutti ad essere felici di ciò che si ha nella vita. “Dobbiamo essere felici di quello che abbiamo”, ha aggiunto l’attrice. “Quello che non ho avuto è perché non l’ho voluto. Volevo essere autonoma, e avere poca gente intorno ma di qualità”, ha concluso la presidentessa della giuria popolare di Tu sì que vales.



