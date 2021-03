Sabrina Ferilli/ “Non mi sono sentita di fare figli, non ne ho fatto una malattia”

Sabrina Ferilli è tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo, il rotocalco di successo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5 e trasmesso sabato 13 marzo 2021. L’attrice si racconta tra vita privata e professionale a pochi giorni dal lancio della nuova fiction dal titolo “Svegliati amore mio”. Una carriera ricca di successi per l’attrice che si è fatta apprezzare sia sul grande schermo che come protagonista di fiction. Proprio sul grande schermo la Ferilli ha recitato per Paolo Virzì nel film “La bella vita” vincendo il prestigiosissimo Nastro d’Argento. Non solo, qualche anno è ancora sul set con Paolo Virzì nel film “Tutta la vita davanti” con cui bissa il successo portando a casa un secondo Nastro d’Argento. I riconoscimenti e i premi per l’attrice romana non finiscono visto che nel 2013 è nel cast corale del film “La grande bellezza” di Paolo Sorrentino con cui vince anche un Premio Oscar. Nel privato la bellissima attrice è felicemente sposata dal 2011 con Flavio Cattaneo; un amore vissuto lontano dai riflettori e che ha difeso tantissime volte anche per la scelta di non avere figli. “Non mi sono sentita di fare figli, ho tentato di adottarne uno, ma non c’è stata fortuna, alla fine le cose sono andate come dovevano andare e non ne ho fatto una malattia. I paragoni con i percorsi degli altri non mi hanno mai interessata” – ha detto l’attrice.

Sabrina Ferilli: “L’amore Strappato? E’ una storia vera”

Sabrina Ferilli torna in tv reduce dal successo, in replica, della fiction “L’amore strappato” in cui ha prestato il volto a Rosa, la mamma coraggio che ha lottato per la figlia Angela. “Emotivamente ha significato tanto” – ha dichiarato l’attrice dalla pagine di Tv Sorrisi e Canzoni parlando del suo ruolo – “è una storia vera, il dolore diventa più tangibile, più concreto, ma ho fatto però attenzione a non dare l’immagine di una donna che fosse contro la giustizia o che avesse da rivendicare un torto verso un giudice o un magistrato. Perché mi piace pensare che anche un errore mostruoso come questo possa essere fatto in buona fede per la tutela di un minore”. Parlando proprio della fiction, diretta da Ricky Tognazzi, l’attrice non nasconde che non è stato facile raccontare questa terribile storia di un errore giudiziario: “niente è facile, ci vuole tempo e perseveranza, tenendo però sempre presente, e lo sottolineo, che nessuno toglie importanza al lavoro delle case famiglia, degli assistenti sociali e dei tribunali minorili. Ciò detto, quando in contesti come questi succedono cose drammatiche, bisogna non solo avere il coraggio di sottolinearle”.



