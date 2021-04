Sabrina Ferilli/ “Non si possono fare solo commedie, attenzione a temi sociali”

Sabrina Ferilli ospite speciale della nuova puntata di Domenica In dalla sua amica Mara Venier. L’attrice torna in Rai dopo il grandissimo successo della fiction “Svegliati amore mio” di Ricky Tognazzi e Simona Izzo. Una serie che ha fatto tanto discutere accendendo, ancora una volta, i riflettori su un problema serio ed importante: il lavoro e la tutela dei lavoratori. Nella fiction, infatti, si parla della correlazione tra tumori infantili e una acciaieria; una storia diventata di dominio pubblico dopo che un operaio è stato licenziato dal suo posto di lavoro per aver fatto degli apprezzamenti sulla fiction.

Flavio Cattaneo, marito Sabrina Ferilli/ Lei: "Figli? Ho provato ad adottare, ma..."

Si tratta di Riccardo Cristello, l’operaio licenziato che aveva pubblicato un post su Facebook in cui invitava tutti a seguire la fiction con protagonista l’attrice romana. Un post che gli è costato carissimo, visto che l’azienda l’ha prima sospeso e poi licenziato. Un episodio che ha toccato molto la Ferilli che ha deciso di offrire di pagare lo stipendio all’operaio licenziato come si legge da una nota pubblicata dal sindacato Usb di Taranto.

SVEGLIATI AMORE MIO, ULTIMA PUNTATA/ Anticipazioni e diretta: ecco qual è il finale

Sabrina Ferilli offre stipendio ad operaio licenziato

“Ringraziamo Sabrina Ferilli – ha detto a LaPresse Francesco Rizzo, coordinatore provinciale del sindacato Usb di Taranto – per la sensibilità e la solidarietà dimostrate in queste ultime ore: l’attrice ha telefonato a Riccardo Cristello dopo aver appreso che il lavoratore dello stabilimento siderurgico di Taranto era stato licenziato. A Sabrina Ferilli – ha proseguito Rizzo – va il ringraziamento, mio e di tutto il sindacato che rappresento, per aver offerto al lavoratore la propria immediata disponibilità a sostenere le spese legali, oltre al pagamento di uno stipendio”. Un gesto che conferma, ancora una volta, la grande generosità dell’attrice romana che negli ultimi anni ha preferito dedicarsi a progetti dal valore sociale come le serie “L’amore strappato” e la recente “Svegliati amore mio”. Intervistata dal Corriere della Sera proprio la Ferilli ha precisato questo suo cambio di rotta: “la mia attenzione a temi politici, sociali c’è sempre stata. Poi è capitato che Mediaset mi proponesse questi progetti di impegno civile, scelte che si bilanciano con quelle che ho fatto in passato: non si possono fare solo commedie. In questo periodo, ho avvertito la necessità di esprimere, grazie al mio mestiere, un senso di partecipazione, di indignazione. E trovo meritevole che questo genere di forti denunce sociali venga realizzato, senza timori, da una tv privata”.

LEGGI ANCHE:

Svegliati amore mio 2/ Ci sarà la seconda stagione o finisce così per Nanà e Sara?

© RIPRODUZIONE RISERVATA