Sabrina Ferilli piange per concorrente con tumore/ Belen Rodriguez: “Che lezione…”

Antonietta Messina fa commuovere tutta la giuria di Tu si que vales e il pubblico con la storia della sua battaglia contro il cancro. È stata la stessa 59enne a parlarne prima e dopo la sua esibizione. “Per me è una grande vittoria essere qui”, ha esordito la signora di Roma. “Sto attraversando un periodo un po’ triste per la mia salute, ma non ho voluto rinunciare”, ha aggiunto, incassando gli applausi e il “brava” di Sabrina Ferilli. La sua esibizione è anche un messaggio per chi sta affrontando la malattia come lei.

Sabrina Ferilli, lite con Salvo by night/ "Spari stron*ate, 'a matto! Datti regolata"

“Purtroppo dopo 13 anni è tornato di nuovo il male che avevo vinto, ora devo vincere di nuovo”, ha raccontato Antonietta Messina. La musica è terapia per lei, quindi ha cantato il brano che è un inno alla vita, “Alla Vita”. Al termine della sua esibizione tutti si sono alzati in piedi dal pubblico, mentre Sabrina Ferilli si lasciava andare alle lacrime. Invece Belen Rodriguez si è avvicinata alla signora per abbracciarla: “Grazie per questa lezione di vita”.

Belen Rodriguez, incidente hot a Le Iene/ Al vestito salta un bottone e...

Sabrina Ferilli in lacrime per la concorrente col tumore

“Proviamo a pensare ai 13 anni in cui le cose sono andate bene. Pensiamo che puoi sconfiggerlo di nuovo, andiamo avanti con questo pensiero”, le ha detto Maria De Filippi. Antonietta Messina ha raccontato la sua passione per la musica, che ha coltivano anche facendo la mamma. Quando è arrivata la telefonata di Tu si que vales pensava fosse uno scherzo; invece, era tutto vero e ha potuto regalare una bella esibizione, ma soprattutto una grande emozione. “Forse era un segno, perché era il mio compleanno”. Aver riprovato a cantare per la 59enne è stato straordinario, perché per un periodo non è più riuscita a farlo. Vista la sua bravura, i giudici le hanno chiesto di cantare un’altra canzone, regalando un’altra esibizione emozionante. Alla fine è riuscita a conquistare un posto in finale. “Mi ha ammazzata, mi ha tolto vent’anni di vita”, ha detto Sabrina Ferilli asciugandosi le lacrime.

LEGGI ANCHE:

Antonino Spinalbese diffidato da Belen?/ Cristina Quaranta si sbottona e svela che...

© RIPRODUZIONE RISERVATA