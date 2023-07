Sabrina Ferilli protagonista di una furiosa lite a Tu sì que vales 2023/ L’anticipazione choc

Tu sì que vales 2023, le prime anticipazioni: Sabrina Ferilli vittima di uno scherzo

Tu sì que vales 2023 è uno degli appuntamenti imperdibili della nuova stagione televisiva di Canale5. In questi giorni si stanno svolgendo le registrazioni della nuova edizione e, stando alle anticipazioni riportate da SuperGuidaTv e Amici News, emergono succosi retroscena su quello che presto vedremo in tv il prossimo autunno. Tra i clamorosi momenti cui assisteremo, ci sarà un’accesissima lite in studio con un concorrente terrapiattista, no vax e negazionista in generale: il pubblico, si legge, ha partecipato attivamente allo scontro chiedendo addirittura la sua uscita dallo studio.

Sabrina Ferilli, il commento ironico al "caso" rolex tra Ilary Blasi e Totti: "Ma è geniale!"

Inoltre, è andato anche in scena uno scontro tra Sabrina Ferilli e un concorrente: va anticipato, però, che la lite è tutto frutto di uno scherzo orchestrato da Maria De Filippi ai danni dell’attrice. Al centro dello scherzo una signora, che ripeteva alla Ferilli le posizioni del kamasutra affinché potesse impararle bene e metterle poi in pratica. L’attrice avrebbe però perso le staffe, sebbene sia frutto di uno scherzo architettato dalla conduttrice e da Giovannino. Il quale, a sua volta, incontrerà Giovannina, una bambola che rappresenta una novità per il programma, sebbene l’amore del personaggio rosso e blu per la Ferilli rimarrà intoccabile.

Sabrina Ferilli vs Maria De Filippi/ "Valentina e Stefano? Dovevi lasciar stare..."

Tu sì que vales, addio Belen: la conduzione passa da quattro a tre

Tre le anticipazioni riportate da SuperGuidaTv, vi è anche Giulia Stabile che è stata più volte invitata ad andare a ballare con un gruppo di concorrenti: dopo un iniziale rifiuto, è stata convinta a mettersi in gioco e ha preso così attivamente parte al momento collettivo. Sono queste alcune delle succose anticipazioni trapelate dalle registrazioni di Tu sì que vales 2023, in partenza in autunno su Canale5.

La nuova edizione vivrà di certezze e grandissime novità. In giuria confermatissimi Gerry Scotti, Maria De Filippi e Rudy Zerbi ma, al posto di Teo Mammucari, vedremo in scena Luciana Littizzetto. Sabrina Ferilli, invece, sarà come sempre la portavoce simbolo della giuria popolare. Grandi novità anche sul capitolo conduzione: Belen Rodriguez ha lasciato Mediaset e non sarà al timone della nuova edizione, che vedrà invece confermati Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Saranno loro tre a prendersi la conduzione, con la giovane ballerina ed ex vincitrice di Amici che godrà di uno spazio molto più importante e fatto di maggiori responsabilità, dopo l’addio della showgirl argentina.

"M5s voleva Sabrina Ferilli candidata alla regione Lazio"/ Ma Conte smentisce

© RIPRODUZIONE RISERVATA