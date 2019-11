Sabrina Ferilli senza mutande a Tu si que vales?/ La provocazione della De Filippi

Sabrina Ferilli e Maria De Filippi continuano a far divertire il pubblico di Tu si que vales. La presidentessa della giuria popolare e la giurata si godono il grandissimo successo di pubblico del talent show del sabato sera di Canale 5 dove ogni settimana regalano siparietti e scambi di battute che, manco a dirlo, diventano virali sui social! Durante l’ultima puntata di sabato 23 novembre la Ferilli e la De Filippi sono state protagoniste di un simpaticissimo scambio di battute in occasione della performance di Giada e Andrea. La coppia si esibita portando sul palcoscenico un numero di trickline, uno sport americano molto famoso oltreoceano, ma ancora poco noto nel nostro Paese. Giada e Andrea conquistano i giudici e il pubblico, anche se Rudy Zerbi ci tiene a precisare: “Ma lei è più brava di lui”.

Gerry Scotti difende Sabrina Ferilli: “non le indossa, perché si sta più freschi senza”

La performance di Giada e Andrea ha spinto Teo Mammucari ad invitare proprio la formosa attrice romana in una prova di trickline. Una richiesta che ha spinto Maria De Filippi a dire: “Hai la gonna, ma hai le mutande, sì?”. Una provocazione a cui la Ferilli ha prontamente replicato dicendo: “No, non ce le ho Maria, quindi son ca**i vostri!” regalando al pubblico una gran risata. A quel punto è intervenuto Gerry Scotti che ha difeso la Ferilli dicendo: “Beh non le indossa, perché si sta più freschi senza”. Dopo il siparietto su “intimo si, intimo no”, Sabrina Ferilli e Teo Mammucari si sono veramente esibiti in una prova di trickline deludendo però le aspettative del pubblico. L’attrice e il conduttore sono rimasti seduti su di una corda, senza però riuscire a fare nessuno numero particolare. Durante la serata però Sabrina Ferilli è stata protagonista anche di un numero horror da parte di tre ragazze che hanno spostato degli oggetti. Una prova che ha turbato non poco l’attrice che ha commentato il numero delle tre ragazze con un sonoro “Porca vacca!”.

