Sabrina Ferilli si infuria e frustra l’attore: “Basta!”/ Spaventata a Tu si que vales

La prima puntata di Tu sì que vales parte tra grandi esibizioni ma, tempo pochi minuti, e arrivano le prime gag tra giudici. Sabrina Ferilli torna ad essere vittima degli scherzi di Maria De Filippi e non solo. Così, dopo le bambole maledette dello scorso anno, deve vedersela con insoliti personaggi mascherati che la perseguitano. Tutto avviene in esterna, quando con la scusa di una prova l’intera giuria si avventura nei boschi per trovare un palco allestito per alcuni attori pronti ad esibirsi.

Sabrina Ferilli/ Maria De Filippi: "lei è vera. Mi diverte davvero tanto"

Sabrina Ferilli “tormentata” a Tu si que vales: l’attrice sbotta!

Uno di questi ha il compito di mostrare la strada alla giuria fino al palco immerso nel bosco ma, una volta arrivati a destinazione, l’attore non ha intenzione di lasciare in pace la povera Sabrina. Inizia così a spaventarla di continuo. L’attrice, con un tubo tra le mani, non si trattiene più e inizia così a frustarlo, chiedendogli di andare via e lasciarla stare. Il tutto tra le fragorose risate di Maria De Filippi, divertita dall’intera scena.

