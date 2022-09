Sabrina Ferilli si spoglia a Tu sì que Vales, Belen: “Tett* da paura!”/ E spunta un tanga rosso…

Sabrina Ferilli si spoglia a Tu sì que Vales 2022, Belen la aiuta: “Che tett* da paura!”

La prima puntata di Tu sì que vales 2022 si fa piccante quando sul palco arrivano due concorrenti – Gabo e Kevin – che chiedono l’aiuto di Maria De Filippi e Sabrina Ferilli per un numero. Quest’ultima non sa che è tutto uno scherzo organizzato ai suoi danni. Il numero consiste nell’indossare un’imbragatura per essere sollevate in aria e ballare insieme ai due concorrenti. Prima però viene chiesto alla Ferilli di cambiarsi per indossare abiti più comodi e consoni alla prova.

Sul palco è stato allestito un piccolo camerino nel quale la Ferilli si fionda per cambiarsi ma chiede l’aiuto di qualcuno per levare l’abito: “Sotto ho la sottana, la pancera, come faccio con tutta ‘sta roba?”, chiede spazientita. Ad aiutarla arriva allora Belen Rodriguez e dà il via ad un siparietto piccante.

Sabrina Ferilli vittima di uno scherzo a Tu sì que vales

Belen Rodriguez inizia infatti a fare una sorta di telecronaca dello spogliarello della Ferilli. “Posso dire? La Ferilli ha delle tett* da paura!” esordisce. Poi continua: “Mamma che bel vedere!” e lancia infine la vera bomba “Ma hai anche un tanga rosso!” “Ma pure la telecronaca dobbiamo fa?” chiede allora spazientita la Ferilli, che esce poi dal camerino con leggins e maglia nera. Viene allora dotata dell’imbragatura e sollevata in aria dove viene abbandonata da sola per minuti, mandando così in scena lo scherzo di cui alla fine incolpa l’amica Maria De Filippi.

