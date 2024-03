Sabrina Ferilli: “So perchè vincerebbe l’Oscar 2024 ‘La zona di interesse’”/ Polemica in rete

Oscar 2024, il post sui social di Sabrina Ferilli alimenta la polemica dopo le parole di Massimo Ceccherini

Sono passate poche ore dalla tanto attesa cerimonia degli Oscar 2024 e l’attenzione, almeno in Italia, è rivolta alla mancata vittoria del film di Matteo Garrone, “Io Capitano”. Al di là del dibattito tra gusti personali e giudizi tecnici, ciò che sta facendo discutere è il parere di alcuni volti noti del cinema italiano: ieri è stata la volta di Massimo Ceccherini che – ospite nel programma di Francesca Fialdini su Rai Uno – si è lasciato andare ad una considerazione che ha alimentato le polemiche.

“Il film di Matteo Garrone è il più bello della cinquina. Solo che non vincerà forse, perché vinceranno gli ebrei, quelli vincono sempre…”. Queste le parole di Massimo Ceccherini – come racconta Adnkronos – alle quali sono da aggiungere le considerazioni di Sabrina Ferilli, affidate ad un post sui social. “Se dovesse vincere l’Oscar ‘La zona di interesse’ so perché vincerebbe, non certo perché è un film migliore di ‘Io Capitano’. Io tifo Italia, tifo Garrone!”.

Massimo Ceccherini ‘rettifica’, Sabrina Ferilli per ora sceglie il silenzio

Al pari di quanto dichiarato da Massimo Ceccherini, anche le parole di Sabrina Ferilli hanno alimentato la bufera mediatica. Come riporta Adnkronos, l’attrice è stata subissata dagli interrogativi dei suoi follower nel merito di quella che sarebbe una presunta allusione non chiarita all’interno del suo post pubblicato sui social. Il portale spiega inoltre di aver cercato un colloquio con Sabrina Ferilli, la quale per ora avrebbe scelto di non rilasciare dichiarazioni.

Diverso il caso di Massimo Ceccherini che, proprio attraverso Adnkronos, ha rettificato e meglio chiarito quando espresso la scorsa domenica pomeriggio a proposito dell’eventuale mancata vittoria di Matteo Garrone agli Oscar 2024. “Io intendevo il film degli ebrei, l’argomento, non è la prima volta che un film con quel tema vince. Posso chiedere scusa se qualcuno ha capito male”. Questa la spiegazione dell’attore, che ha poi aggiunto: “… Ammetto che forse se non dicevo niente era meglio, chi mi ha sgridato più di tutti è mia moglie”.

