Sabrina Ferilli su foto Vanessa Incontrada “Me ne frego”/ E sbotta con hater “Curati”

Anche Sabrina Ferilli interviene sul caso del presunto bodyshaming a Vanessa Incontrada

Anche Sabrina Ferilli interviene sul caso del presunto body shaming a Vanessa Incontrada. Il dibattito sulla foto che immortala l’attrice e conduttrice, in costume da bagno mentre è in spiaggia, tra le pagine del settimanale Nuovo, continua a restare accesissimo. Il direttore del giornale, Riccardo Signoretti, come riferisce Il Fatto Quotidiano avrebbe in qualche modo minimizzato limitandosi a definire lo scatto come “una paparazzata come mille altre, fatta in spiaggia” e definendo il polverone social una “inutile tempesta di sabbia”. A scendere in campo adesso è stata anche l’attrice romana, la quale ha voluto dire la sua sotto ad un post social sull’argomento pubblicato da Selvaggia Lucarelli.

La nota giornalista ha commentato su Instagram quanto sarebbe accaduto spiegando il suo punto di vista: a suo dire, prima di tirare in ballo questioni come bodyshaming e strumentalizzazione del corpo, si potrebbe partire da un altro presupposto. Ovvero che quella copertina “potrebbe esistere tranquillamente ed essere tranquillamente ignorata. È una celebrità in costume da bagno, ciascuno di noi può commentate quel che vuole a casa, in ufficio, dall’estetista e fine della storia. Dimenticarsene due minuti dopo, perché anche stic*zzi dei giudizi in piazza sul corpo di Vanessa Incontrada”. Sabrina Ferilli ha colto l’occasione per intervenire con un commento sulla vicenda.

Sabrina Ferilli replica all'haters: "Curati"

Anche Sabrina Ferilli, come Vanessa Incontrada, ha spesso dovuto fare i conti con foto e didascalie come quella apparsa di recente sul settimanale Nuovo. Nel commentare sotto al post Instagram dell’amica Selvaggia Lucarelli ha scritto: “Ti posterei quello che hanno pubblicato su di me! E che didascalie sotto! Ti lascio immaginare… poi noi che siamo esposte su tante cose, ti lascio immaginare che occhi obbiettivi abbiamo di fronte! Uuhhhh…”.

L’attrice romana ha scelto di non farsi scalfire affatto dai commenti degli haters ed ha aggiunto: “Ho sempre pensato che non me ne fregava niente… e devo dire che ho lasciato queste cose nell’ambito del faceto… non credo che vada scomodato chissà che problema sociale o civile”. Anche in questo caso però non si sono fatti attendere i classici leoni da tastiera. Uno in particolare ne ha approfittato per colpire la Ferilli: “Per una che, come dice Costanzo, vuole sembrare una ventenne a vita, che si mette due protesi agli zigomi, imbottita di botox e filler, e tutti trattamenti possibili nel corpo, compreso la riduzione del tuo seno, mi farei da parte in questa discussione”. Ma Sabrina gli ha riservato una replica da applausi: “Curati. E ti potrei anche aiutare”. Infine, in merito al caso di Vanessa Incontrada, la nota interprete romana ha aggiunto: “Per noi personaggi pubblici è così. Se ti fotografano in una spiaggia poco puoi fare, se non affidarti al tatto di chi pubblica”.

