Sabrina Ferilli Vs De Filippi per il microfono/ “Sto morendo ma non frega un cazz*!”

Quando metti Maria De Filippi e Sabrina Ferilli vicine, gli scherzi e la polemica sono in agguato. È infatti ciò che accade anche nel corso della terza puntata del serale di Amici 2022, dove la Ferilli è subentrata a Stash purtroppo assente perché positivo al Covid. Nel mezzo della sfida tra squadre, l’attrice ha infatti interrotto la gara per convocare a se Maria De Filippi a causa di un problema col microfono che, a quanto pare, è stato ignorato dalla conduttrice nonostante le richieste dell’amica. Persa la pazienza, Sabrina l’ha dunque richiesta pubblicamente.

Sissi, Amici 21/ Talento cristallino, capace di proporre inediti coerenti tra loro

Sabrina Ferilli furiosa: lo sfogo contro Maria De Filippi per il microfono

“Vieni qua! Levami sta cosa! – ha esordito la Ferilli, spiegando poi anche al pubblico il problema – Ho tre chili di piombo di microfono che se ne vanno in giro per il vestito. Mi sta bucando la schiena, scusate ma tanto il microfonista non sarebbe mai entrato, perché se lei non dà gli ordini, io posso anche morire, ardere come Giovanna d’Arco, tanto non gli frega un caz*o a nessuno!” Lo sfogo della Ferilli scatena l’ilarità dei presenti, De Filippi compresa che, dopo aver armeggiato un po’ col microfono, riesce a liberarla.

LEGGI ANCHE:

Amici 21 serale 2022, 3a puntata/ Diretta, eliminati: Nunzio o Aisha al ballottaggio?Nunzio, Amici 21/ "Il re del tutorial" balla latin-rock: "La tecnica? Importante è.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA