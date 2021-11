Sabrina Ferilli vs Giovannino/ “Ora mando a pu**ane la diretta” E a Maria De Filippi…

Tornano le incursioni di Giovannino a Tu si que vales e Sabrina Ferilli non la prende affatto bene. Dopo una prima comparata, torna chiedendo il collegamento dal camerino dell’attrice romana. «Non è che sta facendo la pipì?», chiede Maria De Filippi e l’amica risponde subito per le rime. «Ci manca solo questo, te meno prima a te e poi a lui stasera. Ce manca solo che me fa la pipì sulla roba mia». In realtà Giovannino stava preparando uno scherzo con la valigia di Sabrina Ferilli con un barattolo di panna spray. «Serve per addolcire quella cattiva», dice Giovannino. Maria De Filippi prova a convincerlo a desistere tra le sue risate, mentre Sabrina Ferilli minaccia di mandare a monte la puntata.

«Guarda, ora mi alzo e andiamo a pu**ane questa diretta. Guarda che succede stasera», sbotta Sabrina Ferilli mentre lui spruzza della panna sulla valigia. «Ma questo è proprio rincogli*nito», dice l’attrice mentre corre dietro a Giovannino. Mentre rincorre Giovannino, Sabrina Ferilli si lascia andare: «Vieni qua. Ma tu guarda un po’ quest’anno che cazzarola mi hanno creato. Te possono ammazzate a te e chi te paga», ha detto l’attrice nella diretta di Tu si que vales. Poi se la prende con Maria De Filippi: «Mi ha imbrattato tutto, è tutto zozzo quel trolley. Tanto me li ricompri te, ce l’hai i soldi che me frega. Ma aveva pure le chiavi del camerino? M’ha levato la chiave».

