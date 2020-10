Sabrina Ferilli Vs Maria De Filippi/ Lite per una sciarpa: “Perché non mi parli più?”

Puntata piuttosto movimentata quella di Tu sì que vales in onda oggi 10 ottobre su Canale 5. Dopo il funerale di Rudy Zerbi e prima della commovente storia di Martina Panini, in studio è andato in scena uno scontro tra Sabrina Ferilli e Maria De Filippi. Tutto è nato da una sciarpa di Sabrina che Maria ha chiesto in prestito per Belen affinché potesse coprirsi le gambe e fare una prova. La Ferilli si è però dimostrata sin da subito restìa a prestarla: “Belen stai attenta a questa sciarpa”, facendo notare che si tratta di un indumento molto costoso, nonché appena comprato. Bastano queste parole per stuzzicare Maria De Filippi, pronta a pungerla ogni qualvolta sia possibile.

Sabrina Ferilli smette di parlare con Maria De Filippi a Ti sì que vales

Tempo pochi minuti che la sciarpa di Sabrina Ferilli finisce nelle mani di Maria De Filippi che, per dispetto, inizia ad appallottolarla facendola poi a nodi e lanciandola come una palla ai colleghi giudici. La Ferilli rimane calma ma è palesemente infastidita dal comportamento dell’amica. La sciarpa torna nelle sue mani ma tutta stropicciata ed è per questo che l’attrice, furiosa, smette di parlare a Maria. La De Filippi cercherà più volte di farsi perdonare ma ci vorrà un po’ prima di riuscire ad ammorbidire l’amica.



