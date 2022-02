Sabrina Ghio, chi è/ Da Amici a Uomini e Donne: la lotta alla malattia e la gioia della gravidanza

Chi è Sabrina Ghio? Arriva a Verissimo uno dei volti più famosi di Uomini e Donne

Sabrina Ghio è pronta a raccontare le emozioni della sua seconda gravidanza nel salotto di Verissimo nel corso della puntata in onda oggi, sabato 5 febbraio. Molto popolare, Sabrina Ghio è diventata nota al grande pubblico partecipando diversi anni fa ad Amici di Maria De Filippi. All’epoca sognava di diventare una ballerina e il suo percorso nella scuola più famoso d’Italia le regalò una grande notorietà. Da Amici, la Ghio, diversi anni dopo, approdò sul trono di Uomini e Donne. Dopo la fine del matrimonio con Federico Manzolli con cui ha avuto la primogenita Penelope, Sabrina tentò di ritrovare l’amore partecipando a Uomini e Donne.

La sua esperienza, però, non fu molto fortunata. Nonostante tutto, l’amore è tornato nella vita della Ghio che, oggi, è felicemente fidanzata con Carlo Negri con il quale convolerà presto a nozze e dal quale aspetta un bambino. Carlo Negri è rimasto accanto a Sabrina anche durante tutto il periodo della malattia. La scorsa estate, infatti, l’ex ballerina ha dovuto affrontare alcuni problemi di salute e, al suo fianco, c’è sempre stato Carlo che le ha ridato la fiducia nell’amore.

Sabrina Ghio: dalla malattia alla gioia della gravidanza

Superati i problemi di salute, Sabrina Ghio si è tuffata a capofitto nella sua storia d’amore con Carlo Negri che, tra qualche mese, sarà coronata dalla nascita di un bambino. La coppia, infatti, aspetta il primo figlio e l’ex tronista non nasconde la gioia che sta provando. “Voi mi avete cambiato la vita“, ha scritto recentemente la Ghio.

“Ogni tanto apro il telefono e cerco video e foto delle ultime ecografie. Cerco di immaginare anche il tuo odore, e poi mi perdo in mille pensieri per te, in cui ci sei tu e Penelope. E poi ci siamo noi, io e il tuo papà, e questo mi crea un sorriso scemo sul viso, che mi fa sentire felice, piena e appagata. Ti amo baby”, ha aggiunto pubblicando alcuni pensieri sulla sua gravidanza.

