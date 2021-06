Sabrina Ghio, foto dopo l’operazione/ Come sta? “Tornerò presto da voi”

“Sono in una camera di ospedale aspettando il mio turno per essere operata…Con la paura nelle vene e le dita incrociate sperando che vada tutto bene!” Con queste parole Sabrina Ghio, solo poche ore fa, svelava ai suoi fan di vivere un momento difficile e di attendere l’ingresso in sala operatoria dopo aver ricevuto una brutta notizia. Qualcosa di cui non ha però voluto parlare in modo approfondito, ammettendo solo di essere preoccupata e di aver pianto dopo la notizia. Ora su Instagram Sabrina ha pubblicato un nuovo scatto proprio da quella camera d’ospedale. Ai piedi del suo letto, a tenerle la mano, un uomo, probabilmente il suo compagno Carlo. Una foto serena, scattata probabilmente dopo l’operazione.

Sabrina Ghio in ospedale: "Devo essere operata"/ Ex Amici e Uomini e Donne "Ho paura"

Sabrina Ghio dopo l’operazione: “Mi avete fatto commuovere”

Sabrina Ghio, ex di Amici e di Uomini e Donne, ha voluto tranquillizzare tutti i fan preoccupati, dicendosi felice per l’affetto ricevuto dopo aver annunciato la sua imminente operazione. “Una volta ripresa ho letto tutti i vostri messaggi… – ha esordito la Ghio – Grazie per le parole d’affetto, mi avete fatto commuovere!!! Leggere le vostre esperienze e sentire così tanto trasporto mi ha fatto bene!” Così ha concluso: “Sono piena d’amore intorno a me… e ringrazio tutti per questo! Tornerò presto da voi…” Parole di grande speranza che rincuorano i suoi sostenitori. Chiaramente i fan attendono precisazioni sulle sue condizioni, nella speranza che Sabrina si rimetta presto e del tutto.

SABRINA GHIO: "MUCCINO MI SCARICÓ DOPO IL DUE DI PICCHE"/ "Vieri? Non l'ho data..."

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da S A B R I N A G. (@sabrinaghio)

LEGGI ANCHE:

FRANCESCO CHIOFALO E ANTONELLA FIORDELISI VS SABRINA GHIO/ "Mercenaria, stai..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA