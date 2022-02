Sabrina Ghio: “Ho avuto tre aborti spontanei”/ “Un pezzo di me è morto per sempre”

Non riesce a trattenere le lacrime Sabrina Ghio quando, a Verissimo, racconta un momento drammatico della sua vita mai raccontato prima d’ora: “Ho avuto tre aborti spontanei.”, confessa. La rivelazione dell’ex tronista di Uomini e Donne è forte: “Credo che i figli non si fanno tanto per, io e il mio compagno Carlo ne abbiamo parlato a lungo così decidiamo di iniziare a provarci. Io rimango subito incinta a luglio dell’anno scorso. Eravamo in estate quindi il mio dottore mi dice di poter vivere serenamente le vacanze. Io però un giorno mi sento male e torno in albergo. Mi stendo sul letto con Carlo e mi addormento, al mio risveglio che ero in un mare di sangue, quindi vado in ospedale dove mi comunico che avevo perso il bambino.”

Carlo Negri, fidanzato Sabrina Ghio/ Dal tumore di lei ad anello e gravidanza

Il dramma, però, continua: “Dopo l’estate faccio tutti i miei test di nuovo così ci riproviamo… A novembre esco incinta di nuovo ma tengo tutto per me e faccio gli esami da sola. Solo un mese dopo lo dico a Carlo. Eravamo felicissimi”, però, qualche tempo dopo, l’ecografia svela che non c’è più battito. “Ho fatto il raschiamento poco dopo, è stato come se un pezzo di me fosse morto per sempre”, ha ammesso.

Sabrina Ghio, chi è/ Da Amici a Uomini e Donne: la lotta alla malattia e la gioia della gravidanza

Sabrina Ghio e il dramma vissuto: “Ho perso anche il terzo bambino”

Sabrina Ghio continua il suo drammatico racconto e svela di aver vissuto questo dolore anche una terza volta: “Ad aprile scopro di avere il covid e anche di essere incinta. Io sono stata male ma Carlo mi è rimasto comunque vicino per 35 giorni. Quando sono uscita dal covid ho fatto un altro esame ma mi hanno subito detto che il battito era già molto flebile. Io non volevo credere che per la terza volta stesse accadendo ma quando sono andata a fare la visita con mia mamma il battito non c’era più.”, ha concluso la Ghio tra le lacrime. Oggi, però, Sabrina è nuovamente incinta di una bambina che sta benissimo.

LEGGI ANCHE:

Malattia Sabrina Ghio: Papilloma Virus/ "In 4 mesi si sarebbe trasformato in tumore"

© RIPRODUZIONE RISERVATA