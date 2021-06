Sabrina Ghio in ospedale: “Devo essere operata”/ Ex Amici e Uomini e Donne “Ho paura”

Ansia per le condizioni di salute di Sabrina Ghio, ex ballerina della scuola di Amici ed ex tronista di Uomini e Donne, la quale si trova ricoverata in ospedale per un intervento chirurgico di cui ha dato notizia lei stessa attraverso il proprio profilo Instagram. In particolare, la giovane ha scelto le Stories per raccontare ai suoi followers le ore precedenti all’operazione: “Non sono solita parlare della mia vita privata. Se solo questo ultimo periodo avessi avuto il coraggio e la forza di confidarvi alcuni dei momenti passati, probabilmente oggi molti di voi eviterebbero commenti stupidi e superficiali”.

Fin qui tutto normale, ma improvvisamente il tono dello scritto si modifica: “Questo per dirvi che dietro una foto in costume, sorridente e apparentemente spensierata, si nasconde un mondo che voi non conoscete. E oggi voglio confidarvi qualcosa in più senza troppi giri di parole… Giorni fa sul treno con Penny che mi dormiva sulle gambe, dopo l’ennesimo esame e test, mi arriva una brutta notizia. Mi gira la testa e mi viene un attacco di panico (sono troppo sensibile a queste cose e ho vissuto una brutta esperienza in passato che non mi fa stare serena)…”.

SABRINA GHIO: “HO LA PAURA NELLE VENE”

A quel punto, l’ex Amici Sabrina Ghio ha confidato di avere iniziato a sudare, cercando di non perdere la lucidità: “Incasso, mi sfogo, piango in silenzio e cerco di essere forte perché Penny è lì che dorme addosso a me! Da quella sera sono stati giorni duri, giorni a capire, a programmare… Giorni in cui ho continuato ad essere comunque mamma, fidanzata, figlia, amica, giorni in cui ho continuato a lavorare e soprattutto giorni in cui ho cercato di non pensare!”.

Nel pomeriggio odierno, poco prima di entrare in sala operatoria, ha postato una sua foto dicendo di essere in camera d’ospedale in attesa del suo turno per essere operata e di avvertire la paura nelle vene, tenendo le dita incrociate nella speranza che tutto possa andare per il meglio. Con annesso monito finale ai suoi fan: “Siate più gentili e più buoni con le altre persone”.

