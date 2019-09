Sabrina Ghio/ L’amore per Carlo Negri: “Niente nozze ma… voglio un figlio da lui!”

Sabrina Ghio, ex tronista di Uomini e Donne, dopo quasi due anni di amore con Carlo Negri, vuole un bambino da lui. Dopo avere ricevuto il “no” in televisione, la ex ballerina ha ricominciato e voltato pagina, trovando l’amore della sua vita. “E’ sempre emozionante e mi crea quel pizzico di imbarazzo che si ha per i sentimenti che si preferisce custodire per sé. Posso dire di avere al mio fianco una persona meravigliosa, che è stata capace di accettare me e tutto quello che ho intorno. Una mamma single è comune al giorno d’oggi, ma non tutti sono disposti a prendere il pacchetto completo. Lui lo ha fatto. Lo guardo e vedo nei suoi occhi ciò che prova per me ed è quello che più mi fa impazzire, perché anch’io sono innamorata di lui”. Carlo è riuscito a ritagliarsi uno spazio nella sua vita facendole capire di non avere alcuna intenzione di cambiarla. “Gli piace Sabrina fidanzata, Sabrina mamma, Sabrina che corre dietro a mille cose da fare. In passato ho incontrato uomini che amavano solo una parte di me: volevano me, ma non tutto il resto, non considerando che io mi sento completa solo se ho accanto mia figlia. Il vero amore della mia vita”.

Sabrina Ghio: “Voglio un altro figlio!”

Sabrina Ghio al fianco del suo nuovo amore si sente appagata e serena: “Con lui non ho mai avuto paura di dovermi sdoppiare o di non poter essere libera una giornata perché avevo degli impegni con Penelope. Inizialmente avevo timore di farli conoscere perché non volevo far vivere a mia figlia un altro possibile distacco. Poi ho deciso di mollare la presa, di smetterla di convincermi di poter fare sempre tutto da sola”. Tra Carlo e Penelope del resto, si è creata subito una bella simpatia: “ma nonostante ciò ho fatto tutto in maniera molto graduale. Penny è una bambina molto serena”. E se non pensa ad un secondo matrimonio, il desiderio di maternità si è fatto vivo: “Sarebbe un grande regalo per mia figlia, perché so che le darei un fratello o una sorella su cui contare per tutta la vita. Sa, per molto tempo mi faceva paura l’idea di poter dividere il mio amore per Penny con un altro bambino, non credevo fosse possibile, ma oggi penso che sarebbe bellissimo anche per lei”.

