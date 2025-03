Dal giornalismo di inchiesta alla “missione vegetariana”: chi è Sabrina Giannini, celebre inviata di Report

C’è anche Sabrina Giannini tra le protagoniste di Splendida Cornice, il programma di Geppi Cucciari in onda su Raitre. La celebre inviata di Report, autrice, scrittrice e produttrice, si racconta tra presente, passato e futuro, ripercorrendo la propria carriera di giornalista e rivelando alcuni dettagli inediti della sua vita professionale. Per quanto concerne la sfera privata e sentimentale, sappiamo poco o nulla su Sabrina Giannini, questo perché la giornalista e presentatrice è sempre stata molto riservata e abbottonata.

Non è chiaro dunque se abbia un marito o un compagno, se abbia dei figli o meno. Ciò che merita menzione, però, è una sua dichiarazione rilasciata ad Honora, il blog diretto da Rosita Celentano, in cui raccontò qualcosa in più della sua vita.

Il mondo isolato di Sabrina Giannini: poche amicizie fuori dalla televisione ed un carattere riservato

“Io vivo in un mondo molto isolato. Sono sempre chiusa in montaggio, non ho molte amicizie a parte i vecchi colleghi di Report”, le parole di Sabrina Giannini. Nota anche la sua posizione favorevole all’alimentazione vegetale, non a caso oggi consiglia sempre di ridurre il consumo di carni e salumi.

“Ho sentito dire in un programma che la mortadella potrebbe essere mangiata tutti i giorni. È una falsità, andateci sempre piano con gli affettati”, le sue parole a TV sorrisi e Canzoni. A proposito di alimentazione vegetale, nel 2019, Sabrina Giannini ha scritto e pubblicato un libro intitolato La rivoluzione nel piatti. Una tematica a cui, evidentemente, Sabrina tiene molto e che non manca di rimarcare nel corso delle varie interviste. Questa sera, giovedì 27 marzo, affronterà questi ed altri temi nel corso dell’ospitata dalla mitica Geppi Cucciari. Appuntamento fissato per le 21.20.

