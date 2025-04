Nel corso della sua vita, Sabrina Impacciatore ha vissuto diverse esperienze, tra cui anche quella con una donna, nonostante si sia sempre definita eterosessuale in passato. Per l’artista romana però è tempo di rivelazioni e in quel di Belve su Rai 3 si è lasciata andare a delle confessioni molto importanti riguardo al suo passato, ammettendo tra le altre cose di aver avuto rapporti con una donna in passato. Una relazione di durata brevissima, che non si è protratta per più di un’ora:

“Ma è stata una sola, il giorno dopo lei mi ha chiamato 11 volte e ho detto no. Mi sono sentita il classico uomo che si voleva dare alla macchia” ha raccontato l’attrice romana in quel di Belve da Francesca Fagnani. Per Sabrina Impacciatore non sono mancate neanche le avances di alcuni uomini di spettacolo, tra colleghi e cantanti, e proprio a tal proposito ha rivelato: “Un famoso cantautore mi ha fatto mesi di corte, ma non è andata così bene: “Gli dissi che non me la sentivo” ha confessato l’attrice nel programma di Francesca Fagnani.

Sabrina Impacciatore e il rapporto con l’amore: “Detesto la parola single”

In questo momento della sua vita, Sabrina Impacciatore non sembra condividere la sua vita con un uomo a fianco. Ma guai a sentir parlare di single, visto che la stessa attrice romana ha ammesso di non apprezzare particolarmente questa parola: “Attualmente non sono fidanzata ma detesto la parola single, ora sono una persona che si sta curando i sentimenti” ha ammesso l’artista rivelando di aver fatto i conti in passato con alcuni momenti molto complicati anche nei legami di amicizia e non solo di amore.

Chissà che nel corso dell’intervista a Belve, però, Sabrina Impacciatore non possa sorprendere con qualche dichiarazioni spiazzante riguardo al suo status sentimentale.