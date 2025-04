Sabrina Impacciatore è single o fidanzata? “In amore c’è una parola che detesto…”

Sabrina Impacciatore è un volto noto del mondo dello spettacolo, ma poco o nulla si sa riguardo la sua vita privata e sentimentale. Resta dunque un mistero la presenza di un’eventuale compagno nella sua vita, soprattutto dopo i momenti bui e tenebrosi vissuti in passato dalla showgirl. Infatti, come risaputo, Sabrina Imapacciatore ha sofferto moltissimo in passato per la scomparsa del suo compagno, strappatole da un grave incidente stradale. Negli anni l’amore è tornato a bussare alla porta dell’attrice, che però ha sempre mantenuto un certo riserbo.

Più recentemente, invece, in una intervista rilasciata sulle pagine di Vanity Fair, Sabrina ha fatto il punto della situazione dal punto di vista dell’amore. “Attualmente non sono fidanzata ma detesto la parola single”, ha assicurato. “Sto curando le mie ferite affettive. Sono una persona di sentimenti estremi, carne e sangue, persino nelle amicizie”, spiega Sabrina.

Sabrina Impacciatore, nessun nuovo compagno all’orizzonte ma…

Nel corso dell’intervista a Vanity, Sabrina impacciatore non nega di aver tratto beneficio dalla solitudine di questi anni, anche se adesso probabilmente sarebbe pronta per vivere un nuovo amore. Chissà che non sia già arrivato, di certo l’attrice mantiene un profilo basso e guarda al futuro senza sbottonarsi troppo e senza dare troppi indizi.

“Una famiglia? Non l’ho costruita perché, per natura e spirito di dedizione, non avrei fatto altro”, spiega invece sulla mancata maternità. Mi sarei dedicata interamente ai figli e siccome sogno in grande ne avrei voluti dieci”, racconta l’attrice e showgirl italiana. Ora però Sabrina Impacciatore non vuole più guardarsi indietro, sogna un nuovo amore per il futuro e chissà che quel futuro non sia poi più vicino di quanto immagini.