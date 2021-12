Sabrina Impacciatore/ “Il mio ex era violento e mi picchiava, sono scappata”

Sabrina Impacciatore sarà ospite nel pomeriggio di oggi, domenica 12 dicembre 2021, nel salotto televisivo di “Domenica In”, trasmissione condotta su Rai Uno da Mara Venier. Sarà una sorta di flashback per lei, di ritorno al passato: sì, perché l’attrice è stata lanciata da Gianni Boncompagni come ragazza pon pon proprio nel programma domenicale in onda sulla rete ammiraglia dell’azienda di viale Mazzini. Da quel momento, la donna ha mosso i suoi primi passi nel mondo del cinema e della televisione, debuttando nell’universo della recitazione nel 1997 con la sitcom “Disokkupati”. Sul grande schermo, l’esordio risale invece al 2001, con “L’ultimo bacio”, film che le è valso il suo primo Premio Flaiano come Miglior attrice non protagonista. Inoltre, si è guadagnata altre nomination per quell’interpretazione e per Concorrenza sleale, Al cuore si comanda, Io e Napoleone e Signorinaeffe. Nell’ordine, parliamo di 2 candidature ai David di Donatello, 3 nomination ai Nastri d’argento e un Ciak d’oro.

In ambito internazionale, può fregiarsi della partecipazione alla “Passione di Cristo” del regista Premio Oscar Mel Gibson e girato nella città di Matera. Durante la sua carriera, si è distinta anche nel teatro, come dimostra il riconoscimento di Miglior interprete teatrale al Premio Flaiano. Nel 2006, ha doppiato la voce di Thandie Newton nella “Ricerca della Felicità”, pellicola di Gabriele Muccino con Will Smith.

SABRINA IMPACCIATORE E I DRAMMI DEL PASSATO: “HO IMPARATO MOLTE COSE”

Per quanto concerne la sfera della vita privata, Sabrina Impacciatore a “Vanity Fair” ha rivelato un retroscena a dir poco drammatico: “Molti anni fa ho avuto una relazione che in alcune manifestazioni si è rivelata piuttosto estrema. Sembra una manifestazione d’amore eccessivo, quindi una donna che voglia sentirsi amata in maniera estrema vede nella violenza una forma di sentimento unico. E spesso crede di non essere degna di altro, magari a causa di un complesso fisico: in qualche modo è giusto che lui mi picchi, pensa. Sono scappata. Quella relazione è continuata, adesso si è conclusa da tempo, ma mi ha insegnato molte cose”.

Inoltre, all’età di 20 anni, l’attrice ha dovuto affrontare anche il dolore della perdita del suo fidanzato, avvenuta a causa di un grave incidente stradale. Attualmente, non si hanno notizie di frequentazioni e nemmeno di relazioni anche presunte dell’attrice classe ’68 con personaggi più o meno noti dello showbiz nostrano.



