Sabrina Knaflitz, moglie Alessandro Gassman/ Lui: “ci amiamo con complementarità”

Sabrina Knaflitz è la moglie di Alessandro Gassman, l’attore protagonista della nuova serie “Io ti cercherò” in partenza su Rai1. La coppia è felicemente sposata dal 1998, anche se il loro primo incontro risale al 1993. Da 27 anni Sabrina e Alessandro sono complici e amanti; un amore importante come ha raccontato lo stesso attore e regista durante l’ultima intervista rilasciata a Domenica In da Mara Venier. “Ci siamo fidanzati nel 1993 e sposati nel 1998. La cosa incredibile è che continua a sopportarmi. Fu un matrimonio molto bello, in Toscana con 18 persone. Mi fa piacere ricordarlo perché c’era anche mio padre, che sarebbe morto due anni dopo” – ha raccontato l’attore che sul finale ha rivelato – “era un matrimonio riparatore perché lei era incinta”. Dal loro amore, infatti, è nato Leo Gassman, il cantante che si è fatto conoscere ad X Factor e che lo scorso anno ha trionfato nella categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2020. Ma chi è Sabrina Knaflitz?

Sabrina Knaflitz: 22 anni di matrimonio con Vittorio Gassman

Classe 1968, Sabrina Knaflitz è nata a Roma e proprio come il celebre marito è un’attrice. Giovanissima ha mosso i primi passi nel mondo della recitazione lavorando con grandi registi del calibro di Mario Monicelli che l’ha diretta nel film “I picari”. Non solo, tra i suoi film ricordiamo anche “I laureati”, la commedia di successo di Leonardo Pieraccioni senza dimenticare tantissime opere teatrali. Schiva e riservata, Sabrina ha sempre preferito mantenere la sua vita privata lontana dal clamore mediatico e dai riflettori. Legatissima al figlio Leo, la donna ha da sempre condiviso la sua grande passione per la musica spingendolo anche a presentarsi ai provini di X Factor. “La mamma è la mamma – ha raccontato proprio il figlio Leo nella conferenza stampa di Sanremo 2020 -, lei mi ha accompagnato mano nella mano al provino al conservatorio, e l’ho passato. Anche papà ha sempre creduto in me, sono dei magnifici genitori”. Alessandro Gassmann e Sabrina Knaflitz sono tra le coppie più longeve del mondo dello spettacolo. A chi si chiede quale sia il loro segreto, l’attore ha risposto così: “è una donna splendida, forte, in casa le decisioni le prende lei. A lungo, si è tirata fuori dal lavoro per sostenere la famiglia e me. Incontrarci è stata una fortuna. Credo che fra me e Sabrina duri perché ci amiamo con intelligenza e complementarità”.



