Sabrina Knaflitz, moglie di Alessandro Gassman, chi è: un grande amore che va avanti da più di trent'anni. Nel 1998 le nozze

Nella vita di Alessandro Gassman, da tutta la vita c’è la stessa donna, Sabrina Knaflitz, la mamma di suo figlio Leo. Un amore che dura praticamente da sempre il loro: i due stanno infatti insieme da quando erano giovanissimi e negli anni il loro rapporto si è solo rinforzato, portando prima al matrimonio e dopo alla nascita di Leo, che oggi fa il cantante (con ottimi risultati). Nonostante Sabrina sia spesso rimasta lontana dal mondo del marito, apparendo raramente al suo fianco e continuando con la sua vita in maniera intima e privata, la moglie di Alessandro Gassman è sempre rimasta il suo punto fermo.

“Mia moglie mi sopporta da 32 anni, senza di lei la mia vita sarebbe stata peggiore” ha raccontato l’attore al Corriere della Sera. I due, che si sono sposati nel 1998, dopo diversi anni di fidanzamento, sono ancora oggi molto legati. “È la persona che mi fa più ridere al mondo ma anche quella con cui litigo più spesso. Nonostante questo, non riesco a immaginare la vita senza averla accanto” ha rivelato ancora l’attore, molto innamorato della moglie. Come in ogni coppia, anche tra Sabrina e Alessandro non sono mancati i momenti di crisi: alti e bassi che però i due sono riusciti a superare grazie al grande amore che li lega praticamente da sempre.

Sabrina Knaflitz, moglie di Alessandro Gassman, chi è: “Starmi accanto non è facile”

Sabrina Knaflitz, la moglie di Alessandro Gassman, non fa parte del mondo dello spettacolo. La donna è sempre rimasta lontano dalle luci dei riflettori, facendosi vedere al suo fianco solo in rare occasioni, come in alcuni red carpet. Alessandro Gassman, uno degli attori più importanti del cinema italiano, ancora parlando della sua storia con Sabrina Knaflitz, ha spiegato di apprezzare molto la capacità della moglie di essergli rimasto accanto, nonostante il suo lavoro: “Stare accanto a chi fa il mio mestiere è difficile, ma lei ci è riuscita”.