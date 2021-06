Sabrina Kvist Jensen moglie Christian Eriksen/ Lui ha malore in campo, lei in lacrime

Si chiama Sabrina Kvist Jensen la moglie di Christian Eriksen, il calciatore della Danimarca che proprio negli ultimi minuti è stato colto da un malore nel corso della partita in corso il 12 giugno degli Europei 2021. La donna è stata infatti inquadrata, in lacrime, sugli spalti mentre il compagno veniva rianimato con massaggio cardiaco. Il calciatore e la bella Sabrina stanno insieme ormai da anni e hanno avuto due figli: il primo si chiama Alfred, il secondo è nato solo pochi mesi fa e non è stato ancora reso pubblico il nome. Sabrina è nata a Tommerup in Danimarca, nazione di origine anche di Eriksen – che gioca però in Italia, all’Inter – a meno di un’ora dalla città natale del suo compagno. Nonostante siano ormai una coppia da molti anni, entrambi preferiscono stare lontani dai riflettori e vivere la loro storia d’amore a lunga distanza dal gossip.

Chi è Sabrina, compagna di Christian Eriksen

D’altronde è difficile trovare delle foto di Christian Eriksen insieme a sua moglie Sabrina o con i suoi figli. Su Instagram troviamo qualche scatto del calciatore insieme al suo figlio maggiore ma il resto è tutto dedicato alla sua carriera di calciatore. Nella vita, secondo indiscrezioni, Sabrina è una hairstylist e ha completato la sua formazione in patria, nella città natale di Tommerup. Poi si è trasferita in Inghilterra per unirsi al suo partner quando giocava al Tottenham e, infine, in Italia quando è arrivato all’Inter. Ha inoltre lavorato per un’azienda di abbigliamento.

