Sabrina Kvist Jensen, moglie di Eriksen/ “Kasper le ha detto che respirava ancora”

È stabile, in ospedale, Christian Eriksen e presto dovrà subire un intervento e così il pensiero di tutti vola nuovamente alla moglie, la bella Sabrina Kvist Jensen, la donna che abbiamo visto entrare in campo terrorizzata alla vista del marito disteso a terra mentre tutti lo davano già per morto. Lei stessa ha temuto il peggio fino a quando proprio Kasper Schmeichel l’ha abbracciata e le ha rivelato che Christian Eriksen respirava ancora e che non c’era niente da temere. Quella immagine è ancora nel cuore e negli occhi di tutti e mentre il campione 29enne va incontro al suo destino fiducioso che l’intervento non metterà fine alla sua carriera, tutti si chiedono ancora chi sia Sabrina Kvist Jensen e che tipo di rapporto c’era tra moglie e marito.

Sabrina Kvist Jensen, moglie di Eriksen, chi è? “Kasper le ha detto che respirava ancora”

Non tutti sanno che dal loro matrimonio sono nati due figli e che anche Sabrina Kvist Jensen è danese come il marito. I due stanno insieme da oltre dieci anni visto che ufficialmente fanno coppia dal 2012, formano una coppia molto riservata e si sono conosciuti nella loro città. Sabrina è una hairstylist e ha studiato a Tommerup ma la sua vita è cambiata poi quando ha seguito il marito e campione anche lontano dalla loro nazione fino a Milano, dove lui gioca nelle file dell’Inter. La stessa Sabrina si è trasferita in Inghilterra quando Eriksen ha giocato con il Tottenham e poi a gennaio del 2020 anche in Italia.

