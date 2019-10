Sabrina Landucci ex moglie Mario Cipollini/ Accusa choc “Mi puntò pistola alla testa”

Sabrina Landucci, racconto choc in Tribunale nel corso della seconda udienza del processo che vede imputato l’ex marito Mario Cipollini, con il campione di ciclismo accusato dei reati di stalking, lesioni e maltrattamenti in famiglia. «Mi ha puntato la pistola alla testa durante una lite. Mi ha minacciato e la pistola era carica»: questa, riportata dai colleghi de La Nazione, la pesante accusa dell’ex coniuge nei confronti di “Super Mario”. Secondo la ricostruzione della donna, l’episodio si è verificato poco prima della separazione nella loro abitazione di Monte San Quirico, nei pressi di Lucca: dopo l’ennesimo litigio, con la Landucci che sospettava di un tradimento, Cipollini ha iniziato a picchiarla e, dopo averla trascinata in camera, le ha puntato una pistola carica alla tempia. E quella non sarebbe stata l’unica volta sotto minaccia dell’arma: «Mi aveva già rincorso una volta armato con la sua pistola».

SABRINA LANDUCCI: “MARIO CIPOLLINI MI PUNTO’ PISTOLA ALLA TESTA”

Sabrina Landucci ha poi spiegato che Mario Cipollini dopo le violenze si pentiva, chiedendo scusa tra le lacrime. Ma tutto tornava come prima: l’ex ciclista si sarebbe reso protagonista di atti persecutori anche dopo la separazione. Come riporta il Corriere della Sera, l’ex moglie avrebbe raccontato di un pericoloso inseguimento in auto. Sposi nel 1993, Mario Cipollini e Sabrina Landucci entrarono in crisi nel 2005 e, dopo un tentativo di riconciliazione, si separarono. Oltre alla donna, ha deposto anche il suo nuovo compagno, l’ex calciatore Silvio Giusti: la coppia è assistita dagli avvocati Susanna Campione e Letizia Lavoratti. Il difensore di “Super Mario”, Giuseppe Napoleone, a sua volta ha interrogato i testi. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime settimane sul processo in corso a Lucca: Mario Cipollini dovrà difendersi da accuse pesanti, tra botte, insulti e minacce con pistola carica…

