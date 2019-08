Sabrina Martinengo e Nicola Tedde/ Differenza d’età in amore: “La gente non perdona…”

Sabrina Martinengo e Nicola Tedde, dopo essere usciti separati dal falò di Temptation Island 2019, hanno ripreso la loro relazione d’amore. “Come poteva essere finita così una storia dopo due anni importanti come sono stati i nostri? Assolutamente no! – ha spiegato lei al “Magazine di Uomini e donne” – Nicola era arrabbiatissimo come non mai durante il falò e per queste dalla sua bocca sono uscite parole pesanti e discorsi che mi hanno fatto cadere dalle nuvole perché mai affrontati prima. I suoi occhi appartenevano a una persona distrutta dentro ma comunque innamorata”. Nel corso della puntata “un mese dopo”, Sabrina e Nicola hanno fatto sapere di essere tornati insieme: “Successivamente, infatti, abbiamo avuto un confronto senza telecamere durante il quale abbiamo capito che la nostra storia non era affatto giunta al capolinea …”. Di ritorno sul web, i due si sono dovuti confrontare con le critiche degli haters, specie per via della differenza d’età (li separano 12 anni).

Sabrina Martinengo: il messaggio sulla differenza d’età con Nicola Tedde

“Un augurio a tutti gli amori insoliti, a quelle coppie “improbabili” per differenza di età, stato, cultura… Auguri di cuore non perché per loro sia più difficile amarsi, ma perché è a loro che la gente non gliela perdona. La felicità”. Queste le recenti parole di Sabrina Martinengo, condividendo un suo pensiero su Instagram. Sabrina dopo l’esperienza con Temptation Island, ha capito che Nicola Tedde è la persona più importante della sua vita: “Al falò mi ero preparata tanti discorsi, ma vederlo in quel modo, carico e con la grinta che io gli ho sempre chiesto di mostrarmi, mi ha fatto riporre le armi. Sembrerà strano, ma ero felice di vederlo così!”, ha raccontato sempre tra le pagine di Uomini e Donne Magazine. Per lui, solo parole di stima: “Nicola ha davvero delle qualità rare, estremamente difficili da trovare al giorno d’oggi”.

