Per la 56enne Sabrina Paleni, uccisa a Chignolo Po, in provincia di Pavia, è stato arrestato il compagno. Lo scrive Fanpage sottolineando che dopo il fermo è stato trasferito in carcere il 52enne Franco Pettineo, attualmente nell’istituto penitenziario di Cremona. L’uomo è accusato di aver strangolato e poi di aver ucciso la propria compagna 56enne, il cui corpo era stato trovato purtroppo senza vita nella giornata di venerdì.

Subito dopo le indagini gli inquirenti sono risaliti a quello che sembrerebbe essere il presunto responsabile, con il pubblico ministero Valeria Biscottini, e il pm di Cremona Andrea Figoni, che hanno interrogato per diverse ore lo stesso Franco Pettineo nella caserma dei carabinieri di Pandino. I sospetti erano subito scattati verso lo stesso in quanto, subito dopo il decesso della donna, Pettineo era divenuto irrintracciabile, fino a che le forze dell’ordine non l’hanno rinvenuto a bordo della sua Dacia di colore scuro nella cittadina dove poi è stato eseguito l’interrogatorio.

SABRINA PALENI UCCISA A CHIGNOLO PO: IL RACCONTO DELLA VICINA

Una donna vicina di casa ha raccontato di aver visto la macchina dell’uomo la mattina dell’omicidio attorno alle ore 7:30, ma alle 8:30 il mezzo era sparito, di conseguenza è probabile che l’omicidio sia stato commesso prima dell’ora della sparizione. La vittima, che lavorava in una Rsa della provincia di Lodi, era mamma di due figli, un maschio e una femmina, avuti dal fratello del suo attuale compagno.

A dare l’allarme era stata proprio la figlia di Sabrina Paleni, che non sentendo la madre da ore si era recato dalle forze dell’ordine per denunciarne la sparizione. Quello di Chignolo Po sembrerebbe quindi a tutti gli effetti un nuovo femminicidio, l’ennesimo degli ultimi anni, e anche se nel 2024 il dato sulle donne assassinate è diminuiti rispetto all’anno precedente, quella della violenza contro il gentil sesso resta una vera e propria piaga.

La vicina di casa di Sabrina Paleni, ha raccontato anche a Fanpage che quando la figlia della vittima l’aveva chiamata aveva subito pensato al suo compagno “Le avrà fatto del male”, le avrebbe detto, per poi raccontare che la ragazza avesse paura di trovarlo in casa. Perchè aveva questi forti sospetti? Forse in passato l’uomo aveva già commesso violenza sulla povera 56enne del pavese?

Tutte domande a cui gli inquirenti cercheranno di trovare una risposta ma secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, il 52enne avrebbe confessato l’omicidio di Sabrina Paleni, spiegando che giovedì notte ha strangolato la convivente, e aggiungendo che i due avevano litigato. Non vi sono notizie di screzi precedenti fra i due, ma sempre la vicina di casa sentita da Fanpage riferisce di varie liti.

Sembra che Sabrina Paleni avrebbe voluto restare a vivere a Pavia per stare vicino ai figli, mentre il compagno pensava di vendere la casa per trasferirsi altrove: una situazione evidentemente di tensione fino al tragico epilogo.