Sabrina Paravicini torna ad aggiornare i suoi fan delle sue condizioni di salute. Lo fa sui social con un post che conferma quanto sia importante la condivisione della malattia. L’attrice infatti racconta la sua battaglia e al tempo stesso spiega aspetti della lotta contro il cancro che magari qualcuno non conosce. Su Instagram, ad esempio, parla della sua cicatrice al seno e confida di aver scoperto dal suo dottore quanto sia importante massaggiarla. «Deve massaggiarla tutti i giorni, così potrebbe diventare addirittura invisibile e quando inseriremo la protesi incideremo sotto e non si vedrà più nulla», le ha detto il medico. Lei però non riesce a toccarla, infatti mette velocemente la crema. E questo perché sfiorare la sua cicatrice le fa impressione. «Comunque avevo capito che la prossima incisione la facevate sopra questa cicatrice», ha aggiunto al medico, il quale però le ha spiegato che potrebbero tagliarla sotto al seno, in modo tale che la nuova cicatrice venga coperta dal seno stesso.

SABRINA PARAVICINI DOPO IL CANCRO AL SENO “VOGLIO TORNARE A SENTIRMI BELLA”

Sabrina Paravicini nel suo post su Instagram riporta dunque una parte del colloquio avuto col suo chirurgo plastico. E evidenzia la cura che ha messo nel riallacciarle il reggiseno post operatorio. «È veramente brutto, inacquistabile in condizioni normali», spiega l’attrice. A tal proposito svela cosa farà appena possibile: «La prima cosa che farò quando sarà possibile sarà di andarmi a comprare un reggiseno di raso nero con le spalline sottili. Qualcosa che mi faccia sentire bella». Comunque sta massaggiando la cicatrice da quando il dottore glielo ha consigliato, anche se è un po’ doloroso. «Lo faccio davanti allo specchio e quando alzo lo sguardo e vedo la mia espressione sembra quella che avrete avuto anche voi davanti alla scena più cruda di Joker». A tal proposito coglie l’occasione nel suo post per consigliare ai suoi fan di andare a vedere il film con Joaquin Phoenix protagonista, «perché è uno dei film più belli degli ultimi anni». E quindi ha concluso con quello che è ormai diventato il suo motto: «Fin qui tutto bene».





© RIPRODUZIONE RISERVATA