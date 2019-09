Sabrina Paravicini e il cancro al seno/ “Mio figlio mi ha fatto la clownterapia…”

Sabrina Paravicini, star di Un medico in famiglia, continua a raccontare la sua battaglia contro il cancro al seno via social. Nel suo ultimo post ha raccontato come suo figlio la sta aiutando in questa dura lotta. «Non è facile per un figlio vedere la propria mamma sofferente e immobile in un letto di ospedale e per di più con la testa poco più che rasata, il viso pallido e gli occhi gonfi», ha scritto l’attrice su Instagram. Nonostante ciò, il figlio di Sabrina Paravicini è andato a trovarla per esprimerle tutto il suo supporto. E lo ha fatto con una idea che si è rivelata originale ed efficace. «Il mio amore è venuto a trovarmi in ospedale e mi ha fatto clown terapia». E poi ha raccontato cosa le ha detto. “Mamma sai cosa dice una goccia di sangue?”, le ha chiesto. Poi la risposta con battuta annessa: “Oggi non sono in vena!”. «Le mie compagne di stanza si sono già innamorate!», ha aggiunto Sabrina Paravicini dall’ospedale.

SABRINA PARAVICINI E IL CANCRO: “STO SOFFRENDO IN OSPEDALE, MA MIO FIGLIO…”

Sabrina Paravicini ha confermato nel suo post condiviso su Instagram che sta continuando a combattere con determinazione il cancro. «Fino a qui tutto bene», ha concluso infatti nel messaggio social. Il post comprende una foto nella quale l’attrice mostra il figlio mentre prova a strapparle un sorriso con la clown terapia. Tanti i commenti di sostegno e supporto: «Siamo tutte innamorate di te e del tuo Meraviglioso ragazzino». E c’è chi ha evidenziato il fatto che l’amore dei propri cari è importante in battaglie delicate come questa. «Questo tipo di terapia….è la migliore!!!», ha scritto un utente su Instagram. Non mancano i complimenti: «Hai un figlio meraviglioso….e lui una mamma stupenda». Ma c’è anche chi le ha provato a dare coraggio. «I figli sono la nostra forza e il coraggio, vinci questa battaglia». Nei giorni scorsi Sabrina Paravicini aveva rivelato le parole che il figlio le ha detto prima del suo ultimo intervento: «Ciao mamma, spero che resterai viva».





