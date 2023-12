Sabrina Paravicini e la “sindrome del Natale”: “Tristezza, malinconia e ansia”/ “Ho capito perché…”

Sabrina Paravicini e la Christmas Blues, la “sindrome del Natale”

Il Natale è per molti un’occasione per ritrovarsi in famiglia e condividere momenti di gioia e spensieratezza, ma per altri rappresenta un periodo di tristezza e malinconia, soprattutto se si fa i conti con l’assenza dei propri cari. Di quest’ultimo aspetto ne ha parlato Sabrina Paravicini che, in un post condiviso su Instagram, ha ammesso di soffrire di questo stato di tristezza nel periodo delle feste. “Ci sono momenti in cui invece di entrare in una vertigine di feste il corpo ti chiede di fermarti, riflettere e prenderti il tuo tempo“, esordisce l’attrice.

Poi, in riferimento al Christmas Blues, uno stato depressivo che si manifesta sotto Natale, dichiara: “Ho scoperto che esiste una sindrome da malinconia da feste natalizie. Gli esperti l’hanno ormai ribattezzata Christmas Blues, la sindrome del Natale. Una sensazione che coincide con tristezza, malinconia e momenti di ansia, che arrivano con le feste e l’avvicinarsi della fine di un altro. La vivono soprattutto le persone che hanno subito la perdita di una persona cara. Trent’anni così e senza dargli mai un nome“.

Sabrina Paravicini: “Ho capito perché ero sempre in ansia e triste“

Proprio quest’anno Sabrina Paravicini è riuscita ad affrontare meglio questo stato emotivo, lavorando su se stessa: “Ecco diciamo che quest’anno grazie a un lungo percorso di introspezione questa sindrome mi si è affiancata in modo molto più leggero, l’ho vista, le ho dato spazio, un nome e ho capito perché ero sempre in ansia e triste. Ho affermato alcune cose con alcune persone, ho chiarito posizioni interne ed esterne, ho chiuso alcuni rapporti e ne ho riaperti altri“.

Infine, rivela di essere risultata positiva al Covid proprio in questi giorni, come mostra anche una foto condivisa su Instagram che ritrae un tampone fai da te che dà esito positivo: “E poi il covid ha preso spazio in questa settimana, un posto speciale, quello che ti dice “tranquilla, adesso pensa un po’ a te, il resto poi si vedrà”. Infine, un augurio speciale rivolto ai suoi followers: “Buon Natale“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sabrina Paravicini (@sabrina_paravicini_official)













