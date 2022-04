Sabrina Quaresima, preside liceo Montale/ Ex vicepreside: “Gogna mediatica pesante”

La vicenda di Sabrina Quaresima, la preside del liceo “Montale” di Roma “accusata” di avere intrattenuto una relazione con uno studente maggiorenne dell’istituto scolastico, è stata nuovamente trattata a “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di lunedì 4 aprile 2022. Ai microfoni del programma, in particolare, è intervenuto per dire la sua l’ex vicepreside del “Montale“, Luigi Botticelli, recentemente rimosso dal suo ruolo lavorativo.

Queste sono state le sue dichiarazioni: “Essere sollevato dall’incarico è professionalmente brutto, non è stato simpatico. Ovviamente non si tratta di un fatto legato alla storia che vede coinvolta la dirigente, ma a una serie di incomprensioni. È un momento molto particolare, nel quale stiamo diventando tutti un po’ vittime di una situazione che alla scuola bene non fa”. E, ancora: “Io non mi devo rimproverare nulla, la bontà del mio lavoro giornaliero è sotto gli occhi di tutti. Certo è che io ho bisogno di fiducia per lavorare, non mi piace occupare un posto per tenere la sedia al caldo. Tengo a ribadire che questa vicenda è totalmente scollegata dal caso mediatico che ha la preside come protagonista”.

SABRINA QUARESIMA (PRESIDE MONTALE), PARLA L’EX VICEPRESIDE: “SOLLEVATO PERCHÉ È DECADUTO IL RAPPORTO FIDUCIARIO”

Nel prosieguo di “Storie Italiane”, a proposito della notizia di cronaca legata alla preside del liceo “Montale” Sabrina Quaresima, l’ex vicepreside Botticelli ha aggiunto: “Sono stato sollevato dall’incarico fiduciario, ma proseguo con la mia professione di docente di educazione fisica. La motivazione della decisione? Decadenza del rapporto fiduciario. Tuttavia, non essendoci alcun atto scritto nei miei confronti, chiederò di esplicitare queste motivazioni. Ho mandato una pec giusto qualche giorno fa. Io ho semplicemente svolto fino ad oggi il mio ruolo”.

Si è fatto riferimento a una lite tra lui e la preside per il parcheggio della moto fuori dagli appositi spazi: “Da 7-8 anni la posteggio lì e gli alunni mi hanno anche preso in giro, dicendo che avrebbero voluto aprire una pagina Facebook in onore della mia motocicletta. I ragazzi? Sono in ottimi rapporti con loro e, attraverso una lettera, mi hanno fatto giungere tutto il loro supporto. Li ringrazio per questo”. Infine, sul presunto scandalo, Botticelli ha asserito: “Conosco il ragazzo, è una brava persona. Gli ho parlato quando circolavano già i chiacchiericci sulla relazione con la preside. Le sensazioni che ho avuto? Me le tengo per me, questa gogna mediatica sta pesando molto…”











