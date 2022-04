Sabrina Quaresima, preside liceo Montale/ Nuove scritte: “Denuncerò alla Procura”

Il caso di Sabrina Quaresima, preside del liceo “Montale” di Roma, è stato trattato a “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno, condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di venerdì 22 aprile 2022. Dopo la decisione dell’ufficio scolastico regionale del Lazio, che ha di fatto chiarito che il presunto scandalo non esiste, nuove scritte sui muri esterni dell’istituto sono state tracciate e alcune di esse recitano: “Verità”, “Il titolo lo hai ancora, la credibilità no”, “USR ti sei fatto ingannare”.

Nell’ambito di un’intervista rilasciata in esclusiva al “Corriere della Sera”, la preside Sabrina Quaresima ha detto di avere scattato foto alle scritte “per una nuova denuncia alla Procura generale. Non è che una scuola, che è un bene pubblico, può essere trattata come un foglio, dove chiunque può scrivere cosa vuole”. L’avvocato della donna, Alessandro Tomassetti, ha asserito: “Vorrei riprendere le parole usate dalla mia assistita per l’esito dell’indagine dell’USR del Lazio, ovvero ‘immensa gioia’. Ribadisco che questo caso è stato trattato con grande attenzione e sensibilità. Sulle scritte dovremmo chiederci: cui prodest? Chi ne trae vantaggio? Potrebbero esserci altri interessi in sé legati alla scuola e questo lo si sta approfondendo. Credo siano apparse la sera successiva alla decisione dell’ufficio scolastico regionale, tanto che il contenuto è riconducibile ad essa”.

SABRINA QUARESIMA, L’AVVOCATO: “NON HO MAI VISTO NESSUNA CHAT”

Sempre a “Storie Italiane”, l’avvocato di Sabrina Quaresima ha voluto aggiungere: “Cosa non perdonano a questa donna? Non lo so, la dottoressa Quaresima ha iniziato la presidenza pochi mesi fa. Magari possono essere nati piccoli conflitti, ma quello che ne è scaturito è abnorme e sproporzionato rispetto a quello che potrebbe esserci stato”.

E le chat tra la preside e lo studente, da più giornali definite “scabrose”? “Non ho visto nemmeno una di queste chat – ha affermato il legale di Sabrina Quaresima –. So solo ciò che hanno pubblicato i giornali, bloccati dal garante della privacy in relazione al superamento dei limiti del diritto di cronaca. Questa vicenda è inquietante dal punto di vista della dignità umana, della violazione personale. Questo è il vero tema. Il comportamento di alcune testate di livello nazionale è stato poco professionale. Sembra ripiombare a un’Italia di 50, 100 anni fa”.

