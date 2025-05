Sabrina, film su Rete 4 diretto da Sydney Pollack

Sabato 31 maggio 2025, andrà in onda, in prima serata su Rete 4, alle ore 21:25, la commedia romantica intitolata Sabrina. Si tratta di un progetto cinematografico prodotto nel 1995 dalla Paramount Pictures, remake dell’omonimo film del 1954 con protagonista Audrey Hepburn e diretto da Billy Wider. Qui invece la regia è di Sydney Pollack, candidato per sette volte ai Premi Oscar (di cui due vinti come miglior film e miglior regista per La mia Africa).

La parte musicale è invece curata da John Williams, candidato 54 volte ai Premi Oscar (di cui cinque vinti per Il violinista sul tetto, Lo squalo, Guerre stellari, E.T. l’extra-terrestre e Schindler’s List – La lista di Schindler).

Il personaggio di Sabrina è interpretato da Julia Ormond, partner professionale di alcuni tra gli attori più amati dal pubblico femminile e non solo, come Richard Gere, Sean Connery e Brad Pitt.

Al suo fianco come co-protagonista in questo progetto cinematografico un altro attore di Hollywood dal fascino senza tempo, ovvero Harrison Ford, che lavorerà nuovamente con Pollack in Destini incrociati (1999). Nel cast, anche Greg Kinnear, Nancy Marchand, Fanny Ardant, John Wood e Richard Crenna.

La trama del film Sabrina: differenze di classe in amore

Sabrina vede al centro della sua storia la benestante famiglia dei Larrabees che vive nella splendida location di Long Island in un’enorme e sfarzosa dimora sotto la guida di Linus, un imprenditore dai modi severi, e suo fratello David, un ragazzo che ama la bella vita e le donne.

Alle loro dipendenze i Larrabees hanno un autista di nome Tom e sua figlia Sabrina, una ragazza dal carattere timido e i modi impacciati che ha una cotta per David, anche se non è mai riuscita ad attirare la sua attenzione.

La giovane si trasferisce per un paio di anni a Parigi per proseguire i suoi studi di moda e, al ritorno a Long Island, si rivela completamente trasformata. Sabrina è diventata una donna sicura di sé e sofisticata, la cui bellezza non lascia indifferente il Don Giovanni David.

Quest’ultimo, però, è ormai promesso alla figlia di un imprenditore con cui i Larrabees progettano di fondere la società, ed è così che Linus, preoccupato che la presenza di Sabrina possa compromettere la situazione, decide di allontanarla trascorrendo con lei le giornate tra viaggi ed esplorazioni di isole deserte. Questo piano, però, avrà conseguenze inaspettate….