Sabrina Rusciano/ Ex moglie di Pamela Andress: “Attente ragazze che vi quereliamo…”

A ‘Ore 14’ Milo Infante intervista Sabrina Rusciano, moglie di Pamela Andress. Pamela Andress, 50enne trans brasiliana è indagata dalla procura di Modena per aver fatto un intervento ‘casalingo’ per aumentare le dimensioni del seno a Samanta Migliore. Samanta, 35enne, però subito dopo il ritocco, con iniezioni a base di silicone, si è sentita male ed è morta tra le braccia di suo marito, Antonio Bevilacqua. Pamela Andress giuridicamente è un uomo, qualche anno fa si era sposato con una signora di Napoli, Sabrina Rusciano. Sabrina era un uomo ma ha fatto la transizione e quindi legalmente è una donna.

Emanuela Petruzzelli/ Punita e violentata dal marito: "Ha detto che mi ammazzerà..."

Sabrina Rusciano durante il matrimonio con Pamela aveva un negozio di estetica dove faceva interventi chirurgici, il negozio poi è stato chiuso per problemi di igiene. Nonostante questa chiusura, tante sono state le ragazze e soprattutto i trans, che hanno segnalato che Sabrina continuasse ad esercitare e ad iniettare silicone a glutei e seno. Sabrina Rusciano confessa: “Sto malissimo, non sai quanto sto male in questo momento, neanche se l’avessi fatto io quest’intervento. A me dispiace per quello che è successo e so che è un’attività illegale. Non so perchè continuano ad associare il mio nome a Pamela.

Romina De Cesare, uccisa con 15 coltellate dall'ex/ Killer scrisse: "Devo ammazzarla"

Sabrina Rusciano “So che non era sua intenzione ammazzare e so che non sarebbe scappata”

Forse perchè Pamela è stata il mio ex marito, ma a maggio ho il divorzio definitivo con lei. So che non era sua intenzione ammazzare e so che non sarebbe scappata”. Sabrina Rusciano aggiunge che, lei non è un dottore, è una parrucchiera, un’estetista e né prima né dopo il matrimonio con Pamela faceva questo tipo di interventi: “Io ho fatto la scuola di parrucchiere/estetista. Stanno buttando tanto fango anche su Pamela. Io ho visto persone che so bene che non sono state operate da Pamela e hanno denunciato Pamela io credo che Pamela l’omicidio non lo paghi sicuramente. Pamela quando uscirà denuncerà queste persone. Ragazze attente a quello che dite per falsa testimonianza, noi vi quereliamo, ok?“.

Andreea Rabciuc: nuovi avvistamenti/ Si cercano tracce nell'auto del fidanzato Simone

Sabrina Rusciano dice di essere diplomata in estetica, di essere parrucchiera e di avere il diploma in depilazione laser: “Mi è stato sequestrato tutto dai Nas solo perchè qualcuno ha associato il mio nome a quello di Pamela. Mi vedi formosa perchè sono a favore della chirurgia, qualsiasi cliente si rivolge a me. Io ho un equipe di vari dottori che conosco dove ho fatto fare milioni di interventi. Se tu sai che con 3 litri di silicone riesci ad ottenere un’armonia del tuo corpo lo fai. Il silicone dal 1992 è illegale in Italia quindi non potrei consigliarlo. Mi tengono come punto di appoggio. Mi chiedono dove ho fatto il seno, il cambio di sesso.. Io pubblicizzo gli interventi. I medici a cui mando le clienti mi danno qualcosa come percentuale perchè è da 2 anni che non ho più un’attività“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA