Sabrina Salerno/ “Berlusconi era pazzo di me. Proposte assurde sui social? Follia…”

Sabrina Salerno, cantante e attrice simbolo degli anni ’80, si è raccontata in una lunga intervista al Fatto Quotidiano. Ricordando il passato, la showgirl ha spiegato che tra i suoi ammiratori ci sono state anche persone di potere, come Silvio Berlusconi. «Pazzo di me? Parola sua, ma non è stato l’unico, almeno credo, e non me ne sono neanche sempre accorta», ha raccontato. L’artista 51enne ha parlato anche della sua maturità e del successo arrivato in giovane età. «Ero una donna bambina. Adesso mi piaccio di più: da ragazza, ossessionata dall’immagine non mi vedevo mai bella». Prima invece “innalzava” muri. «Non sapevo cosa e come raccontare, non volevo che la gente percepisse la fragilità». Oggi Sabrina Salerno è moglie e madre di un ragazzo di 15 anni e in Francia sta continuando la sua attività artistica. Ma il successo è anche sui social, dove riceve apprezzamenti e proposte eccessive.

SABRINA SALERNO, BERLUSCONI E LE PROPOSTE ASSURDE SUI SOCIAL

«Mi arrivano tantissimi commenti carini, poi c’è un dieci per cento che deborda con proposte assurde», ha raccontato Sabrina Salerno nell’intervista al Fatto Quotidiano. In molti casi sui social esagerano con i commenti per lei. «Tocchiamo la follia, gente che pensa di poter comprare tutto. E mi riferisco a gente di potere», ha aggiunto la cantante e attrice. Ricordando il passato, Sabrina Salerno ha citato colleghi famosi con cui condivise i palcoscenici negli anni ’80. A partire da Beppe Grillo: «Gli voglio bene, ma al tempo stesso era un uomo un po’ triste e introverso… Lo stereotipo del comico: la tipica situazione a due facce, ben divisa tra spettacolo e vita privata». Invece su Giorgio Faletti: «Alcune volte siamo stati a cena insieme, solo io e lui, eppure non parlava quasi mai». Discorso diverso per Paolo Villaggio. «Non ci siamo mai piaciuti, anzi ci stavamo antipatici: con lui ero acetosa, pur percependo il suo acume deciso ma cattivo».

