Chi è Sabrina Salerno, straordinaria cantante e showgirl: i successi della carriera dopo gli esordi da giovanissima. Nel 2024 la diagnosi di tumore al seno

Sabrina Salerno, originaria di Genova, ha cominciato la sua carriera da giovanissima, scoperta da Claudio Cecchetto. All’epoca, negli anni Ottanta, era poco più di un’adolescente: la sua carriera è cominciata come cantante di Italo disco, suscitando un grandissimo interesse in tutta Europa con gli album “Sabrina”, “Super Sabrina” e “Over the pop”. Tantissimi anche i singoli di successo come “Boys”, che invece ha raggiunto ottimi risultati anche in Gran Bretagna, raggiungendo la terza posizione. In tutta la sua carriera da cantante, Sabrina Salerno ha venduto oltre 20 milioni di dischi. Non solamente cantante, però, nella sua carriera: Sabrina Salerno è stata anche una modella. La sua carriera è cominciata da giovanissima: nel 1984, a 16 anni, ha preso parte al concorso di bellezza di Miss Lido, arrivando poi a Miss Italia. In tv diverse le esperienze professionali: tra le prime, è stata conduttrice insieme a Nino Manfredi di “Premiatissima”, programma su Canale 5.

Negli anni Novanta, Sabrina Salerno è approdata ufficialmente in tv, conducendo il programma “Raffaella venerdì, Sabato e domenica… E saranno famosi”, insieme alla grande Raffaella Carrà. Nel 1991 invece ha partecipato al Festival di Sanremo insieme a Jo Squillo. Enorme il successo di Sabrina Salerno tra tv e musica, che dura tutt’ora: negli ultimi anni la showgirl ha preso parte a diverse trasmissioni, come “Il cantante mascherato” in versione spagnola e “L’acchiappatalenti”.

Sabrina Salerno e la lotta alla malattia

Poco più di un anno fa Sabrina Salerno ha scoperto di avere un cancro al seno, raccontandolo sui social diverso tempo dopo. La cantante e showgirl ha combattuto la malattia, venendo anche operata: nonostante l’iter e le terapie, non si è mai fermata, partendo persino per l’America dieci giorni dopo la diagnosi. Raccontandosi a distanza di un anno e più, Sabrina Salerno al Corriere della Sera ha rivelato: “Il tumore? Sono diventata più cinica. Certo non sono migliorata”.