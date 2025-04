Sabrina Salerno e il lungo amore con il marito Enrico Monti

Sulla scena da tantissimi anni, Sabrina Salerno è una delle artiste più amate. Cantante, attrice e showgirl, si è sempre tuffata con entusiasmo in tutte le esperienze professionali portando a casa non solo l’affetto del pubblico, ma anche importanti riconoscimenti. Quella di Sabrina Salerno è una carriera ricca e brillante così come è ricca la vita privata della showgirl. Da anni, infatti, la Salerno vive una storia d’amore bellissima lontano dalle luci dei riflettori. Nonostante il successo e la popolarità, infatti, ha sempre protetto la propria privacy evitando gossip e pettegolezzi sul proprio matrimonio.

Sabrina Salerno, infatti, è sposata con Enrico Monti dal 2006 ma è il suo compagno dal 1993. Un amore che accompagna da tutta la vita Sabrina Salerno che ha coronato la sua favola con Enrico Monti con la nascita del figlio Luca nato nel 2004.

Chi è Enrico Monti, marito di Sabrina Salerno

Se Sabrina Salerno ha sempre lavorato nel mondo dello spettacolo, il marito Enrico Monti non fa parte del suo mondo. Il marito della showgirl, infatti, è un imprenditore tessile gestendo l’azienda di famiglia che si occupa di confezionare vestiti anche se, inizialmente, era nata per la realizzazione di camicie su misura. Nel 2014, l’azienda di Enrico Monti è stata riconosciuta anche come una delle migliori aziende italiane del settore tessile.

“Io stimo mio marito in una maniera incredibile, perché per me è un uomo pazzesco, un uomo che ha un’anima, un’eleganza, non giudica ha un atteggiamento di comprensione nei confronti degli esseri umani, soprattutto di me che non sono certo una donna facile e devo dire che a volte si è sentito sconfitto… Io ho degli attimi di grande follia e scoramento, dove vedo solo buio, e devo dire che grazie a lui e grazie a mio figlio, che è la mia luce… Mi sono aggrappata a loro amore”, ha dichiarato in un’intervista rilasciata tempo fa su Raiuno.

Sabrina Salerno e la chirurgia estetica: così si mantiene in forma

Bellissima e sempre in perfetta forma, Sabrina Salerno, ha 57 anni, sfoggia un fisico strepitoso. In tanti, tuttavia, hanno spesso ipotizzato che la Salerno abbia ceduto al fascino della chirurgia estetica. Qualche anno fa, la showgirl ha smentito di aver rifatto il seno che è totalmente naturale così come il resto del corpo della showgirl che riesce a mantenere in perfetta forma grazie ad un’alimentazione sana ed equilibrata e ad un duro, costante e quotidiano allenamento.

La Salerno, inoltre, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Medicina Moderna, ha svelato di mangiare bene, di non trascurare mai l’allenamento e di assumere degli integratori. “La buona salute l’ottieni curando l’alimentazione e la forma fisica, facendo controlli e assumendo degli integratori, io ad esempio uso la vitamina C e l’acido ialuronico”, ha detto.