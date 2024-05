Sabrina Salerno, chi è la cantante sex symbol anni’80-90/ Da Miss Italia al successo discografico

Sabrina Salerno, sex symbol anni’80-90, sarà ospite della trasmissione Da Noi… A ruota libera nella puntata di oggi. Ma chi è la cantante e attrice ligure che ha stregato con la sua bellezza? Nasce a Genova nel 1968, e già da giovanissima partecipa a numerosi concorsi di bellezza.

Nel 1984 viene selezionata per partecipare a Miss Italia, che le assicura un posto nel mondo televisivo. Da quel momento, Salerno debutta su piccolo schermo nella trasmissione Premiatissima, successivamente esordisce come cantante con il singolo Sexy Girl, prodotto da Claudio Cecchetto. Grazie al successo ottenuto dal brano approda al Festivalbar, per poi partecipare a trasmissioni come Grand Hotel e SandraRaimondo Show, con Sandra Mondaini e Raimondo Vianello.

Sabrina Salerno: il successo internazionale negli anni’80-90

La cantante e attrice ottiene un successo enorme negli anno’80 con l’album d’esordio Sabrina, che oltre al brano Sexy Girl, contiene alcune cover come Boys (Summertime Love) con la quale Sabrina Salerno ha scalato le classifiche britanniche ottenendo una risonanza notevole. Dal primo album è uscito anche il brano Hot Girl, che fu accolto molto bene in Europa; Nel 1988 viene pubblicato il secondo album, Super Sabrina, i cui brani più noti al grande pubblico sono: All of Me (Boy Oh Boy), My Chico, Like a Yo-Yo.

Il brano My Chico le è valso il premio come Migliore Cantante Europea dell’anno al Festivalbar 1988. Gli anni’90, invece, sono stati principalmente dedicati al mondo televisivo. Salerno, infatti, collabora con Raffaella Carrà su Rai Due con il programma “Raffaella venerdì, Sabato e domenica… E saranno famosi”. Nel’95 partecipa alla commedia I cavalieri della tavola rotonda, successivamente conduce il programma Cocco Di Mamma, insieme a Carlo Conti. Da punto di vista discografico sono numerosi i successi pubblicati anche in questo periodo: Yeah Yeah, Siamo donne, in collaborazione con Jo Squillo, Over the Pop, Shadows of the Night. Più di recente è stata co-conduttrice del Festival di Sanremo 2020 al fianco di Amadeus, per poi partecipare l’anno dopo a Ballando con le stelle. Nel 2023 assume il ruolo di giurata nel programma di Alba Parietti Non sono una signora. Nello stesso anno, Sabrina Salerno partecipa a Mask Singer: Adivina quien canta in Spagna.

