Sabrina Salerno, chi è la cantante sex symbol degli anni ’90/ “Non sono vittima del maschilismo”

Sabrina Salerno, chi è la cantante e showgirl divenuta celebre negli anni ’80’90

Nella puntata di oggi venerdì 24 maggio de La volta buona di Caterina Balivo ci sarà spazio per grandi ospiti, tra cui l’amatissima showgirl Sabrina Salerno, pronta a fare tappa nel format del primo canale. La cantante e attrice è un volto amatissimo in Italia fin dagli anni ’80, nata a Genova nel 1968, viene accolta in casa di una sorella della nonna fino a quando non si trasferisce dai nonni a Sanremo, città che negli anni venire conquisterà anche grazie alla sua presenza al Festival della canzone italiana. Dopo la vittoria centrata a Miss Lido nel 1984, Sabrina Salerno stacca il pass per la partecipazione a Miss Italia, il concorso di bellezza più importante, mentre nel 1985 arriva il debutto sul piccolo schermo con il programma del sabato sera premiatissima.

La incantevole Sabrina Salerno ha poi proseguito la carriera tra cinema e piccolo schermo, debuttando nel 1987 nel mondo della musica con l’album Sabrina, il cui brano estratto Sexy girl riscuote un successo enorme arrivando fino alle classifiche britanniche, dove si piazza al terzo posto dietro mostri sacri come Madonna e Michael Jackson, così come vola in classifica la sua Boys.

Il debutto a Sanremo e le battaglie per le donne

Dopo aver fatto breccia nel cuore degli italiani non solo per la sua straripante bellezza, Sabrina Salerno raggiunge il Festival di Sanremo nel 1991 insieme all’amica Jo Squillo, con la quale canta la canzone Siamo donne, divenuto un inno in particolar modo per il popolo femminile. Dal 1995 Sabrina inizia la sua carriera anche nel mondo del teatro, mentre nei primissimi anni 2000 decide di tornare a dedicare tutte le proprie forze nella musica, mondo nel quale la Salerno è presente ancora oggi.

Riconosciuta dagli italiani come una delle donne più belle e affascinanti, nel corso di una intervista concessa al quotidiano spagnolo El Independiente ha ammesso come in passato spesso le femministe si siano scagliate contro di lei protestando poiché sostenevano che l’attrice utilizzasse il corpo per fare successo. A tal proposito Sabrina Salerno ha sempre replicato con schiettezza, ammettendo di non essere mai stata vittima del maschilismo: “Io con la mia musica ho sempre cercato di rivendicare l’indipendenza delle donne”. Negli ultimi anni Sabrina è tornata con grande forza in tv, ricoprendo il ruolo di co-conduttrice per una serata del Festival di Sanremo 2020 al fianco di Amadeus e partecipando a Ballando con le stelle l’anno successivo.

