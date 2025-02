SABRINA SALERNO, “E’ STATA DURA PIU’ A LIVELLO PSICOLOGICO CHE FISICO E…”

Sabrina Salerno sarà ospite questo pomeriggio del secondo dei due appuntamenti del weekend con “Verissimo”: la showgirl e cantante ligure tornerà infatti nel salotto televisivo di Silvia Toffanin, dove era stata protagonista già in passato, per raccontarsi e aggiornare gli aficionados del talk show in onda su Canale 5 sulle proprie condizioni di salute. Infatti, dopo la scoperta di un tumore al seno, la 56enne originaria di Genova aveva annunciato lo scorso dicembre attraverso i propri canali Instagram l’inizio del suo primo ciclo di radioterapia . Ma come sta oggi Sabrina Salerno dopo quello che la preview del programma definisce “il periodo complicato” che ha affrontato di recente?

In attesa di ascoltare dalla diretta interessata come ha vissuto gli ultimi mesi, dopo la diagnosi della malattia e il ciclo di cure a cui si era dovuta sottoporre a cavallo tra la fine dello sSabrina Salerno, chi è?/ Malattia e fine radioterapia: “Si chiude un cerchio, è stato un percorso che…”corso anno e l’inizio del 2025, possiamo dare conto delle condizioni di Sabrina Salerno proprio attraverso un post che ha sorpreso piacevolmente la sua sempre nutrita fan base e che a gennaio rivelava come una prima tappa della sua battaglia contro il cancro al seno fosse stata vinta. “Si chiude un cerchio (…) è stato un percorso tosto, più psicologico che fisico” aveva esordito la showgirl e reginetta della italo-disco negli Anni Ottanta, aggiungendo pure di ritenersi molto soddisfatta a livello personale di come l’aveva affrontato, senza tuttavia nascondere le difficoltà.

SALERNO, “IL 2024? UN ANNO FATICOSO: ADESSO VOLTARE PAGINA PER…”

“Mi sono aggrappata alla positività dei commenti e al coraggio di chi ha vissuto situazioni simili” aveva proseguito Sabrina Salerno nel suo emozionante post video su Instagram e in cui non solo empatizzava con tutti coloro che si trovano a dover fare i conti con un tumore e al difficile percorso di cure ma ringraziando pure tutti i suoi fan, e non, per il supporto datole sin dall’annuncio di essere malata. D’altronde per la diretta interessata non solo gli ultimi mesi ma tutto il 2024 è stato un anno complicato, a partire dalla quadrectomia subita al seno per via di un nodulo maligno (ne diamo conto quest’oggi in un altro articolo a proposito della forma di tumore che l’ha colpita, NdR) e dai tanti ostacoli che la cantante si è dovuta trovare ad affrontare.

“Un anno faticoso in tutti i sensi, gli ostacoli sono stati tanti ma non mi sono mai arresa” aveva scritto ancora Sabrina Salerno, chiudendo il post con una nota di ottimismo, ovvero la voglia finalmente di “voltare pagina” manifestata già a fine anno e ribadita qualche settimana fa da un eloquente commento a margine di uno scatto che la vedeva probabilmente in montagna per una vacanza: “Disconnettersi per riconnettersi”. Adesso, tuttavia, c’è curiosità per sapere cosa attende la Sabrina nazionale nei prossimi mesi, se la battaglia contro il cancro proseguirà e soprattutto anche per scoprire qualche dettaglio ancora rimasto gelosamente celato di un percorso di cura che ha scelto di portare avanti in silenzio, al di là dei pochi aggiornamenti che ha dato attraverso le sue pagine social.